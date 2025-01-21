«Нехватка специалистов»: Где и почему не хотят работать мигранты

Он предрек растущий кадровый голод в сельском хозяйстве и строительстве в 2025 году.

«За последние два года ситуация с нехваткой рабочих в сельском хозяйстве стала критической и, вероятно, будет обостряться к 2025 году. Это связано как с естественным сокращением сельского населения, так и с оттоком мигрантов из страны. Прогнозируется, что в 2025 году дефицит может достичь приблизительно 300 тысяч человек. Уязвимой к кадровому голоду в 2025 году является отрасль строительства. Именно недостаток иностранной рабочей силы провоцирует кадровые дефициты в этих отраслях. Ожидается, что в 2025 году дефицит рабочих в строительной сфере может достичь 16-17%, что приведет к нехватке специалистов широкого профиля: оконщиков, монолитчиков, штукатуров и других необходимых строительных работников. Строительная отрасль остро нуждается в машинистах, слесарях, сварщиках, малярах, штукатурах, электромонтерах», - отметил эксперт.

Ранее стало известно, что к лету зарплаты курьеров и строителей в России вырастут на 20%, напоминает «Радиоточка НСН». В рекрутинговой компании HeadHunter подсчитали, что спрос на курьеров в России вырос на 97% за два года.

