«Нехватка специалистов»: Где и почему не хотят работать мигранты
В 2025 году дефицит рабочих в строительной сфере может достичь 16-17%, а сфере сельского хозяйства - 300 тысяч человек, сказал НСН Андрей Кладов.
Трудовые мигранты предпочитают работать в курьерских службах, так как зарплата в этой сфере превышает 155 тысяч рублей в месяц, сказал НСН директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов.
«Трудовые мигранты, как правило, предпочитают работать в курьерских доставках или в такси, нежели в сельском хозяйстве и строительстве, так как требования там физически менее затратные, а зарплаты зачастую выше. Заработная плата является ключевым фактором, почему персонал предпочитает работать в службах доставки, где курьеры зарабатывают от 155 тысяч рублей, нежели в строительстве и сельском хозяйстве, где доходы составляют до 130 тысяч и в среднем до 80 тысяч рублей соответственно. В 2022 году в сельскохозяйственной сфере наблюдался дефицит кадров, достигший порядка 240 тысяч человек. Проблема усиливается уменьшением числа трудоспособных сельских жителей на 1,3%», - сказал собеседник НСН.
Он предрек растущий кадровый голод в сельском хозяйстве и строительстве в 2025 году.
«За последние два года ситуация с нехваткой рабочих в сельском хозяйстве стала критической и, вероятно, будет обостряться к 2025 году. Это связано как с естественным сокращением сельского населения, так и с оттоком мигрантов из страны. Прогнозируется, что в 2025 году дефицит может достичь приблизительно 300 тысяч человек. Уязвимой к кадровому голоду в 2025 году является отрасль строительства. Именно недостаток иностранной рабочей силы провоцирует кадровые дефициты в этих отраслях. Ожидается, что в 2025 году дефицит рабочих в строительной сфере может достичь 16-17%, что приведет к нехватке специалистов широкого профиля: оконщиков, монолитчиков, штукатуров и других необходимых строительных работников. Строительная отрасль остро нуждается в машинистах, слесарях, сварщиках, малярах, штукатурах, электромонтерах», - отметил эксперт.
Ранее стало известно, что к лету зарплаты курьеров и строителей в России вырастут на 20%, напоминает «Радиоточка НСН». В рекрутинговой компании HeadHunter подсчитали, что спрос на курьеров в России вырос на 97% за два года.
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