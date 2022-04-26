Даже для гаишников: Шкуматов перечислил плюсы амнистии за нарушения ПДД

Он пояснил, в чем будет заключаться преимущество амнистии для ГИБДД и судебных приставов.

«Дело в том, что у судебных приставов и ГИБДД накапливается большое количество неисполненных наказаний, которых с каждым годом становится все больше и больше. Они обязаны это все отрабатывать. Но когда накопилось несколько миллионов неисполненных дел, то от этого хвоста надо избавляться. Иначе получается, что это резко снижает в целом эффективность работы самих госорганов. От амнистии для них в этом плане будут плюсы», - резюмировал Шкуматов.

Согласно статье 12 КоАП, административная ответственность для водителей предусмотрена, в частности, за управление транспортным средством без документов и за нарушение правил применения ремней безопасности. Исключением для амнистии будет являться управление авто в нетрезвом виде и отказ от медосвидетельствования для выявления опьянения.

