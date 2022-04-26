Даже для гаишников: Шкуматов перечислил плюсы амнистии за нарушения ПДД
Амнистию не стоит проводить на регулярной основе, но ее ситуативное введение пойдет только на пользу, заявил в эфире НСН защитник прав автомобилистов Петр Шкуматов.
Идея ввести амнистию для водителей за нарушения ПДД является правильной, она не приведет к ухудшению ситуации на дорогах, а для госорганов и водителей будут только плюсы, заявил руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне в Госдуме предложили объявить амнистию для водителей, совершивших административные нарушения в области правил дорожного движения. Речь идет о правонарушениях, «не представляющих существенной общественной опасности», предусмотренных статьей 12 КоАП.
«В России такая практика уже была и ни к какому ухудшению ситуации на дорогах она не приводила. Более того, нужно такие амнистии проводить с периодичностью. Плюсы от этого нововведения будут не только для автомобилистов, но и для госорганов. Идея хорошая, правильная и самое главное своевременная. Понятное дело, что амнистию не стоит проводить каждый год или каждые два года, это ситуативная история», - сказал Шкуматов.
Он пояснил, в чем будет заключаться преимущество амнистии для ГИБДД и судебных приставов.
«Дело в том, что у судебных приставов и ГИБДД накапливается большое количество неисполненных наказаний, которых с каждым годом становится все больше и больше. Они обязаны это все отрабатывать. Но когда накопилось несколько миллионов неисполненных дел, то от этого хвоста надо избавляться. Иначе получается, что это резко снижает в целом эффективность работы самих госорганов. От амнистии для них в этом плане будут плюсы», - резюмировал Шкуматов.
Согласно статье 12 КоАП, административная ответственность для водителей предусмотрена, в частности, за управление транспортным средством без документов и за нарушение правил применения ремней безопасности. Исключением для амнистии будет являться управление авто в нетрезвом виде и отказ от медосвидетельствования для выявления опьянения.
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