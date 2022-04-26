В Госдуме предложили амнистировать нарушителей ПДД

Постановление внесут в Госдуму 26 апреля, отмечает Газета.ру. Депутаты предлагают амнистировать совершивших неопасные административные правонарушения водителей. Исключением станут нарушители статей КоАП 12.8 (управление авто в нетрезвом виде) и 12.26 (отказ от медосвидетельствования для выявления опьянения). При этом автомобилистов не будут освобождать от обязанности возмещать вред, причиненный во время нарушения ПДД, отмечает телеканал «360».

Как отметил Нилов, реализация постановления может стать существенным подспорьем для граждан в текущей социально-экономической ситуации.

