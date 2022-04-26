В Госдуме предложили амнистировать нарушителей ПДД
Депутаты от фракции ЛДПР и сенаторы Елена Афанасьева и Иван Абрамов готовятся внести в Госдуму проект постановления об амнистии в отношении граждан, совершивших административные правонарушения в области дорожного движения. Об этом сообщил один из авторов инициативы, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Постановление внесут в Госдуму 26 апреля, отмечает Газета.ру. Депутаты предлагают амнистировать совершивших неопасные административные правонарушения водителей. Исключением станут нарушители статей КоАП 12.8 (управление авто в нетрезвом виде) и 12.26 (отказ от медосвидетельствования для выявления опьянения). При этом автомобилистов не будут освобождать от обязанности возмещать вред, причиненный во время нарушения ПДД, отмечает телеканал «360».
Как отметил Нилов, реализация постановления может стать существенным подспорьем для граждан в текущей социально-экономической ситуации.
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