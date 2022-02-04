В ГИБДД сообщили, где будут искать нетрезвых водителей
В первые выходные февраля региональные отделы Госавтоинспекции проведут ряд рейдов, в ходе которых сотрудники ГИБДД будут искать нетрезвых водителей, сообщили в МВД России.
Как рассказали в ведомстве, сплошные проверки автомобилистов пройдут на территории Белгородской области, а также Саратовской, Ивановской, Самарской и Пензенской областей, в Республике Алтай, а также в городах Смоленске, Новом Уренгое, Сыктывкаре и Кирове.
При проверке автоинспекторы могут остановить любой автомобиль без исключения на заранее выбранном участке дороги. Если от водителя автомобиля исходит запах алкоголя или его поведение кажется инспекторам не соответствующим ситуации, ему предлагается пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости и на употребление наркотических веществ.
Для предотвращения конфликтных ситуаций сотрудники ГИБДД будут использовать видеокамеры для фиксации нарушений.
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