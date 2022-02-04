В ГИБДД сообщили, где будут искать нетрезвых водителей

При проверке автоинспекторы могут остановить любой автомобиль без исключения на заранее выбранном участке дороги. Если от водителя автомобиля исходит запах алкоголя или его поведение кажется инспекторам не соответствующим ситуации, ему предлагается пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости и на употребление наркотических веществ.

Для предотвращения конфликтных ситуаций сотрудники ГИБДД будут использовать видеокамеры для фиксации нарушений.

Ранее координатор движения «Синие ведерки» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей автомобильной сферы.

