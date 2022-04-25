«Крупные не понизят»: Автомобилистам пообещали небольшие скидки на АЗС
Частные топливные компании могут выиграть конкуренцию у крупных и понизить цены на бензин, сказал в эфире НСН Григорий Баженов.
В России могут снизиться цены на бензин на заправках, однако крупные компании не пойдут на такой шаг, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.
Ранее стало известно, что на многих нефтеперерабатывающих заводах запасы бензина выше нормы. По данным РИА Новости, это может привести к скидкам на АЗС.
«Ожидание скидок вполне обосновано, особенно в части независимого топливного сектора. Они будут возвращать автомобилистов на свои заправки. В прошлом году был существенный отток, сейчас они будут конкурировать по цене. Крупные нефтяные компании вряд ли будут понижать цены, потому что им нужно компенсировать выпадающие экспортные доходы», - сказал Баженов.
По его мнению, скидки будут небольшими, но автомобилисты это заметят.
«Скидки будут не очень большими, но 2-3 рубля есть задел. Потребители должны это заметить», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В начале марта директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин говорил НСН, что из-за санкций бензин остается в России, его объем увеличивается, в результате чего цены на топливо падают.
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