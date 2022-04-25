«Крупные не понизят»: Автомобилистам пообещали небольшие скидки на АЗС

В России могут снизиться цены на бензин на заправках, однако крупные компании не пойдут на такой шаг, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.

Ранее стало известно, что на многих нефтеперерабатывающих заводах запасы бензина выше нормы. По данным РИА Новости, это может привести к скидкам на АЗС.