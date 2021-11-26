«Хитрость вместо бедности»: Минтруд и Росстат пытаются выполнить поручение Путина
Денис Ракша процитировал Сталина и сказал НСН, что уровень бедности в России будут снижать «методическими усилиями», раз он не хочет снижаться сам.
Новый критерий расчета уровня бедности в России является очередной «хитростью» для исполнения поручения Владимира Путина, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экономист Денис Ракша.
Ранее стало известно, что в России могут разработать новый показатель оценки благосостояния граждан — «границу бедности». По данным «Известий», эта инициатива уже рассматривается Минтрудом.
«Минтруд и Росстат здесь действуют в связке. Речь идет о том, что есть поручение президента и цели развития снизить уровень бедности, но поскольку доходы населения не растут, а цены наоборот растут, выполнить эту задачу никак не получается толком. Формально уровень бедности снижается за счет всяких целевых выплат – семьям со школьниками, пенсионерам, военнослужащим. Но если эти выплаты убрать и «очистить» нормальные доходы населения, то получится, что уровень бедности должен увеличиваться. А он наоборот потихонечку сокращается за счет всяких хитростей, одной из которых и будет эта методика. То есть, как говорил еще товарищ Сталин: "Не важно, как голосуют, важно, как считают"», сказал Ракша.
Он разъяснил, как теперь будут считать прожиточный минимум.
«Речь идет о том, что мы переходим на целый ряд новых методик. С начала 2021 года действует новая методика расчета прожиточного минимума, которая привязана к медианному доходу. Это такая величина, половина доходов россиян выше которой и половина ниже. И прожиточный минимум рассчитывается в процентах от этой величины – это 44,2% на 2021 год. Росстат буквально несколько дней назад доказал новую методику расчета прожиточного минимума, которая только появится», - рассказал экономист.
Ракша пояснил, что в основе новых расчетов заложены спорные вещи, и не факт, что они будут более точными.
«Например, есть некая общая методика, которая отдается в регионы, каждый из которых должен подставлять свой коэффициент. При этом он определяется волюнтаристски: «Мы посмотрели вверх, посмотрели вниз и решили, что коэффициент будет 1,25». В результате регион получает показатель уровня бедности или прожиточного минимума, что одно и то же, который непонятно откуда берется. Предпринимаются самые разные усилия, чтобы выполнить поручение президента, и если уровень бедности не хочет снижаться сам, значит будут предприниматься всякие методические усилия, для того, чтоб посчитать его так, чтобы он снизился», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Как отмечал в беседе с НСН экономист Антон Шабанов, комментируя очередные нововведения Росстата, любые усложнения подсчетов искажают реальную статистику.
«Я думаю, что по итогам этого очередного усовершенствования мы увидим, что бедных стало меньше. Но это, скорее всего, будет не объективная реальность, а тонкости подсчета», - посетовал Шабанов.
Со своей стороны, бывший глава Центробанка Сергей Дубинин ранее объяснял «Радиоточке НСН», что победить бедность социальными выплатами невозможно.
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