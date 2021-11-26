«Хитрость вместо бедности»: Минтруд и Росстат пытаются выполнить поручение Путина

«Минтруд и Росстат здесь действуют в связке. Речь идет о том, что есть поручение президента и цели развития снизить уровень бедности, но поскольку доходы населения не растут, а цены наоборот растут, выполнить эту задачу никак не получается толком. Формально уровень бедности снижается за счет всяких целевых выплат – семьям со школьниками, пенсионерам, военнослужащим. Но если эти выплаты убрать и «очистить» нормальные доходы населения, то получится, что уровень бедности должен увеличиваться. А он наоборот потихонечку сокращается за счет всяких хитростей, одной из которых и будет эта методика. То есть, как говорил еще товарищ Сталин: "Не важно, как голосуют, важно, как считают"», сказал Ракша.

Он разъяснил, как теперь будут считать прожиточный минимум.

«Речь идет о том, что мы переходим на целый ряд новых методик. С начала 2021 года действует новая методика расчета прожиточного минимума, которая привязана к медианному доходу. Это такая величина, половина доходов россиян выше которой и половина ниже. И прожиточный минимум рассчитывается в процентах от этой величины – это 44,2% на 2021 год. Росстат буквально несколько дней назад доказал новую методику расчета прожиточного минимума, которая только появится», - рассказал экономист.

Ракша пояснил, что в основе новых расчетов заложены спорные вещи, и не факт, что они будут более точными.

«Например, есть некая общая методика, которая отдается в регионы, каждый из которых должен подставлять свой коэффициент. При этом он определяется волюнтаристски: «Мы посмотрели вверх, посмотрели вниз и решили, что коэффициент будет 1,25». В результате регион получает показатель уровня бедности или прожиточного минимума, что одно и то же, который непонятно откуда берется. Предпринимаются самые разные усилия, чтобы выполнить поручение президента, и если уровень бедности не хочет снижаться сам, значит будут предприниматься всякие методические усилия, для того, чтоб посчитать его так, чтобы он снизился», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Как отмечал в беседе с НСН экономист Антон Шабанов, комментируя очередные нововведения Росстата, любые усложнения подсчетов искажают реальную статистику.