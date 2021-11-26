«Людоедство»: Депутат Делягин о новом показателе оценки бедности
Нововведение делается для того, чтобы сократить масштабы поддержки нищих, отметил экономист.
Методика подсчета бедных меняется для того, чтобы приукрасить статистику по России, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экономист, директор Института проблем глобализации, депутат Госдумы Михаил Делягин.
В России могут разработать новый показатель оценки благосостояния граждан — «граница бедности». Введение такого инструмента рассматривают в Минтруде. Предполагается, что показатель будет использоваться только для оценки уровня нуждаемости граждан и учитывать общую инфляцию, а социальные выплаты по-прежнему будут рассчитываться с помощью прожиточного минимума.
«Методики обычно меняются для того, чтобы приукрасить статистику. Я крайне негативно отношусь к людоедству во всех его видах. Если бы у нас кто-то реально интересовался количеством бедных, то у нас ввели бы официальный нормальный европейских подход. Те люди, которые имеют доход ниже прожиточного минимума – нищие, а бедные – это те, кто со своей зарплаты не могут купить бытовую технику», - отметил Делягин.
По его словам, сейчас количество бедных рассчитывается по «корзине нищего».
«Изменение методики позволит занизить статистическое количество нищих, которых официально называют бедными, и сократить масштабы их поддержки. Идея заключается в том, чтобы оценивать их перспективы не по росту цен на товары, которые они потребляют, а по росту цен на все товары вообще, то есть на уровне инфляции», - добавил депутат.
Экс-министр экономики Андрей Нечаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее заявил, что доходы россиян падают, они нервничают, но не получают от государства дополнительных денег.
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