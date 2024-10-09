«Зимняя лотерея»: Сфера ЖКХ нуждается в едином надзорном органе во избежание аварий

«У простых граждан сегодня очень мало рычагов воздействия на нерадивых чиновников. Известно, что правительство ввело мораторий на проверки и продлило его в 2024 году в отношении ЖКХ. Поэтому жалобы граждан заканчиваются отписками. К тому в сфере ЖКХ сегодня есть проблема с коррупцией. Для наведения порядка, помимо контроля и политической воли, должны быть еще финансовые ресурсы. По этой причине большинство руководителей и специалистов этой отрасли превращаются в соглашателей, например, как это было в Климовске, в Подольске, которые подписывают акты готовности к зиме в то время, когда жилые дома к зиме не готовы. Система управления в ЖКХ сегодня находится в хаотическом состоянии. Из этого складывается, что мы имеем лотерею в зимний период», - пояснил он.

По его словам, около 90% домов имеют какие-то недостатки, но руководители в ЖКХ закрывают на это глаза.