«Зимняя лотерея»: Сфера ЖКХ нуждается в едином надзорном органе во избежание аварий
Сфере ЖХК необходим единый федеральный надзорный орган, который бы не допускал отписок на жалобы граждан и осуществлял бы регулярные проверки домов, заявил НСН Константин Крохин.
Сегодня сфере ЖКХ необходимы серьезные изменения, особенно в части финансирования и федерального управления. Об этом в беседе с НСН заявил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП РФ, юрист Константин Крохин.
Халатность чиновников, ответственных за ЖКХ в различных регионах, ставит под угрозу отопительный сезон, пишут «Известия». Их привлекают к ответственности: первые уголовные дела возбуждены, не дожидаясь прорыва труб и аварий. В подмосковном Чехове после сообщения жильцов началось расследование в отношении должностных лиц, по вине которых население может остаться без горячей воды в холода. Крохин отметил, что одна из причин частых аварий - отсутствие необходимого количества проверок.
«У простых граждан сегодня очень мало рычагов воздействия на нерадивых чиновников. Известно, что правительство ввело мораторий на проверки и продлило его в 2024 году в отношении ЖКХ. Поэтому жалобы граждан заканчиваются отписками. К тому в сфере ЖКХ сегодня есть проблема с коррупцией. Для наведения порядка, помимо контроля и политической воли, должны быть еще финансовые ресурсы. По этой причине большинство руководителей и специалистов этой отрасли превращаются в соглашателей, например, как это было в Климовске, в Подольске, которые подписывают акты готовности к зиме в то время, когда жилые дома к зиме не готовы. Система управления в ЖКХ сегодня находится в хаотическом состоянии. Из этого складывается, что мы имеем лотерею в зимний период», - пояснил он.
По его словам, около 90% домов имеют какие-то недостатки, но руководители в ЖКХ закрывают на это глаза.
«Если зима холодная, то возрастает нагрузка на тепловые и электрические сети, и мы имеем аварию. Состояние тепло-сетевого хозяйства ухудшается. Объемы ввода новых мощностей и новых сетей отстают от процессов износа сетевого хозяйства. В тех регионах, где идет новое строительство, ситуация получше. Это прежде всего Москва. Нет государственного органа, министерства ЖКХ, которое бы отвечало и осуществляло весь комплекс мероприятий, которые могли бы повысить надежность. Сегодня мы с тревогой наблюдаем за подготовкой к зиме, потому что около 50% домов в Московской области не готовы, но, тем не менее, все документы выписаны. Финансирование сокращается, необходимо изыскивать ресурсы в отрасли», - подытожил он.
В начале января 2024 года жители подмосковного Климовска почти неделю провели без теплоснабжения из-за аварий на теплосетях. Депутат Совета депутатов городского округа Подольск Алексей Старчак тогда заявил НСН, что подобные ЧП - это следствие разрушения системы ЖКХ, происходившего на протяжении 15-20 лет.
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