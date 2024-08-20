«Темное ЖКХ»: Жителям Подольска предрекли непростую зиму

«Выводы делаются, сейчас ведется масштабная реконструкция теплосетей, на это выделено несколько миллиардов рублей из бюджета Московской области. И зимнее ЧП, и нынешнее — звенья одной цепи, следствие того, что происходило ранее в ЖКХ. В течение последних двух лет мы разгребаем то, что делалось на протяжении 15-20 лет. Велось целенаправленное погружение этой сферы в “темную зону”. Думаю, все же в полном объеме выводы не сделаны, даже еще до конца непонятно, насколько все доведено до упадка. Полагаю, ближайшая зима будет не очень простой для Подольска. Кроме того, в последнее время организуется перевод нескольких частных котельных в муниципальную собственность, чтобы можно было их финансировать и реконструировать по региональным и муниципальным программам. Думаю, это должно дать эффект, но вопрос, насколько это все своевременно. При предыдущем мэре в 2021 году все было наоборот — предпринимались попытки продажи в частные руки котельных, которые находились в муниципальной собственности, за очень небольшие деньги. Причем это были современные котельные, обслуживающие крупные микрорайоны города. Это решение было вынесено, совет депутатов, кроме меня, единогласно проголосовал за это решение, процесс был запущен. Через некоторое время сменился глава, решение было отменено. Если бы процесс был доведен до конца, зимний инцидент имел бы гораздо более серьезные последствия», — сказал Старчак.



Собеседник НСН также указал на крайне неудовлетворительную работу муниципальной управляющей компании.

«Очень серьезная проблема с муниципальной управляющей компанией, которая обслуживает около 200 жилых домов. У нее громадные долги, она в предбанкротном состоянии. В этом году качество ее работы стало безобразно ухудшаться, последовал шквал обращений жителей по поводу того, что компания практически перестала выполнять такие элементарные функции, как уборка подъездов. Нынешняя администрация пытается как-то урегулировать вопрос с этой управляющей компанией, но финального решения пока нет», — подытожил он.

Ранее авария на теплосетях в Липецке оставила без горячей воды и отопления 40 многоквартирных домов.

