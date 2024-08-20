«Темное ЖКХ»: Жителям Подольска предрекли непростую зиму
Власти Подольска решают проблемы, накопившиеся за последние 20 лет, однако ближайшая зима будет не очень простой для горожан, заявил НСН Алексей Старчак.
Январская авария в Климовске и ЧП в городском округе Подольск 20 августа — следствие разрушения системы ЖКХ, происходившего на протяжении 15-20 лет. Об этом НСН заявил депутат Совета депутатов городского округа Подольск Алексей Старчак.
Агентство РИАМО со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа Подольск ранее сообщило, что рано утром 20 августа произошло массовое незапланированное отключение электроснабжения сразу на семи котельных. В домах у жителей городского округа отсутствуют электричество и вода, а в Климовске также наблюдаются проблемы с газоснабжением. Во всем городе не работают светофоры и не ходят троллейбусы. Напомним, в начале января 2024 года жители Климовска почти неделю провели без теплоснабжения. Старчак заявил, что сейчас власти исправляют последствия того, что происходило в сфере ЖКХ на протяжении 15-20 лет.
«Выводы делаются, сейчас ведется масштабная реконструкция теплосетей, на это выделено несколько миллиардов рублей из бюджета Московской области. И зимнее ЧП, и нынешнее — звенья одной цепи, следствие того, что происходило ранее в ЖКХ. В течение последних двух лет мы разгребаем то, что делалось на протяжении 15-20 лет. Велось целенаправленное погружение этой сферы в “темную зону”. Думаю, все же в полном объеме выводы не сделаны, даже еще до конца непонятно, насколько все доведено до упадка. Полагаю, ближайшая зима будет не очень простой для Подольска. Кроме того, в последнее время организуется перевод нескольких частных котельных в муниципальную собственность, чтобы можно было их финансировать и реконструировать по региональным и муниципальным программам. Думаю, это должно дать эффект, но вопрос, насколько это все своевременно. При предыдущем мэре в 2021 году все было наоборот — предпринимались попытки продажи в частные руки котельных, которые находились в муниципальной собственности, за очень небольшие деньги. Причем это были современные котельные, обслуживающие крупные микрорайоны города. Это решение было вынесено, совет депутатов, кроме меня, единогласно проголосовал за это решение, процесс был запущен. Через некоторое время сменился глава, решение было отменено. Если бы процесс был доведен до конца, зимний инцидент имел бы гораздо более серьезные последствия», — сказал Старчак.
Собеседник НСН также указал на крайне неудовлетворительную работу муниципальной управляющей компании.
«Очень серьезная проблема с муниципальной управляющей компанией, которая обслуживает около 200 жилых домов. У нее громадные долги, она в предбанкротном состоянии. В этом году качество ее работы стало безобразно ухудшаться, последовал шквал обращений жителей по поводу того, что компания практически перестала выполнять такие элементарные функции, как уборка подъездов. Нынешняя администрация пытается как-то урегулировать вопрос с этой управляющей компанией, но финального решения пока нет», — подытожил он.
Ранее авария на теплосетях в Липецке оставила без горячей воды и отопления 40 многоквартирных домов.
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