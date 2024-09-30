Индексация тарифов ЖКХ с 1 июля 2025 года составит в среднем 11,9%
Индексация тарифов ЖКХ с 1 июля 2025 года составит в среднем 11,9%, соответствующие цифры приводятся в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2025-2027 годы, внесенном в понедельник правительством в Госдуму вместе с бюджетным пакетом.
Кроме того, тарифы на газ для населения с 1 июля 2025 года будут проиндексированы на 10,3%, с 1 июля 2026 года - на 4,3%, с 1 июля 2027 года - на 4,0%.
Индексация тарифа электросетевых компаний на передачу электроэнергии в РФ для всех категорий потребителей с июля следующего года может составить 11,6%.
Ранее гендиректор Ассоциации «Российское лифтовое объединение», исполнительный директор Национального лифтового союза Петр Харламов в беседе с НСН заявил, что в России около 75 тысяч лифтов уже отработали свой срок службы в 25 лет, но на их замену нет средств, а отключить их не представляется возможным.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru