Индексация тарифов ЖКХ с 1 июля 2025 года составит в среднем 11,9%

Кроме того, тарифы на газ для населения с 1 июля 2025 года будут проиндексированы на 10,3%, с 1 июля 2026 года - на 4,3%, с 1 июля 2027 года - на 4,0%.

Индексация тарифа электросетевых компаний на передачу электроэнергии в РФ для всех категорий потребителей с июля следующего года может составить 11,6%.

Ранее гендиректор Ассоциации «Российское лифтовое объединение», исполнительный директор Национального лифтового союза Петр Харламов в беседе с НСН заявил, что в России около 75 тысяч лифтов уже отработали свой срок службы в 25 лет, но на их замену нет средств, а отключить их не представляется возможным.

