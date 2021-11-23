«Халатность или злонамеренность?» Почему Молдавия не платит за российский газ
Определенные политические силы готовы воспользоваться ситуацией с энергопоставками в Молдавию для эскалации ситуации в Молдавии и Приднестровье, считает Алексей Гривач.
Правительство Молдавии либо халатно относится к своим обязанностям, либо намеренно саботирует договоренности по газовым поставкам, заявил заместитель главы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее в «Газпроме» рассказали о просроченных платежах со стороны Молдавии, отметив, что «крайне разочарованы невыполнением Молдовой своих контрактных обязательств». Компания пообещала в течение 48 часов прекратить поставки в случае неуплаты.
«Это, конечно, может быть халатностью, но больше похоже на злонамеренные действия должностных лиц страны, которые за три недели с момента подписания договора не сделали ничего для того, чтобы ликвидировать кассовый разрыв «Молдовагаза», возникший в результате заниженных внутренних тарифов. Если правительство Молдавии, наконец, проявит ответственность перед своими гражданами, то они должны помочь «Молдовагазу» выполнить обязательства по подписанному контракту и не допустить прекращения поставок во время отопительного сезона. Хотя они будут ссылаться на финансовые трудности», - возмутился Гривач.
По словам специалиста, отказ от поставок может навлечь на Россию упреки со стороны различных политических сил, однако России в первую очередь следует руководствоваться экономическими интересами.
«Возможно, что есть силы, которые хотели бы эскалации ситуации в Молдавии и Приднестровье, кризис с поставками газа - отличный повод для новых обвинений в адрес России. Но конструкция поставок газа в этот регион предполагает поддержание баланса и конструктивного сотрудничества между правым и левым берегами Днестра в энергетической сфере», - подчеркнул замглавы Фонда национальной энергетической безопасности.
Накануне глава «Молдовагаза» Вадим Чебан попросил займ у правительства страны в размере $74 млн для выполнения обязательств по контракту с «Газпромом». Сложности с оплатой, по словам Чебана, были вызваны повышением цен на газ в ноябре, в то время как потребителям топливо поставлялось по прежним ценам.
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