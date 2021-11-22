«Газпром» пригрозил прекратить поставки газа в Молдавию через 2 дня

Куприянов отметил, что «Газпром» пошёл навстречу Молдавии и подписал контракт на поставки «практически на условиях молдавской стороны». В то же время Россия поставила важное условие: 100% оплаты текущих платежей за газ.

22 ноября Кишинёв в очередной раз не перечислил оплату. В «Газпроме» подчеркнули, что «крайне разочарованы невыполнением Молдовой своих контрактных обязательств».

В октябре «Газпром» и «Молдовагаз» подписали контракт на продление поставок газа на пять лет.

