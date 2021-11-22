«Молдовагаз» попросила займа у правительсва для оплаты долга «Газпрому»

Компания «Молдовагаз» попросила займ у правительства в размере $74 млн для оплаты газа по соглашению с «Газпромом». Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сегодня «Газпром» заявил, что может прекратить поставки газа в Молдавию через 48 часов из-за отсутствия оплаты долга.

По словам главы «Молдовагаза» Вадима Чебана, при помощи правительства долг будет погашен в кратчайшие сроки. Он объяснил, что сложности с оплатой были вызваны повышением цены за газ в ноябре, в то время как потребителям газ поставлялся по прежним ценам. Ранее в «Молдовагаз» сообщили, что намерены увеличить цены на газ.

В октябре текущего года «Газпром» и «Молдовагаз» подписали контракт на продление поставок газа на пять лет.