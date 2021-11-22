«Молдовагаз» попросила займа у правительсва для оплаты долга «Газпрому»
Компания «Молдовагаз» попросила займ у правительства в размере $74 млн для оплаты газа по соглашению с «Газпромом». Об этом сообщает ТАСС.
Ранее сегодня «Газпром» заявил, что может прекратить поставки газа в Молдавию через 48 часов из-за отсутствия оплаты долга.
По словам главы «Молдовагаза» Вадима Чебана, при помощи правительства долг будет погашен в кратчайшие сроки. Он объяснил, что сложности с оплатой были вызваны повышением цены за газ в ноябре, в то время как потребителям газ поставлялся по прежним ценам. Ранее в «Молдовагаз» сообщили, что намерены увеличить цены на газ.
В октябре текущего года «Газпром» и «Молдовагаз» подписали контракт на продление поставок газа на пять лет.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,4 млн+35 681 / сут.
Умерли
265 тыс.+1 241 / сут.
Выздоровели
8,1 млн+28 713 / сут.
- «Молдовагаз» попросила займа у правительсва для оплаты долга «Газпрому»
- Полиция США исключила версию теракта при наезде на толпу в Висконсине
- Центр им. Гамалеи подготовил документы для исследования вакцины на детях
- ФНС: Налоги за детей смогут оплачивать родители в личном кабинете
- Кадыров предрек России беспредел и анархию
- Гинцбург назвал сроки окончания пандемии коронавируса
- Роскомнадзор потребовал от медиа-гигантов открыть представительства в России
- В Курской области продлили выплаты пенсионерам за вакцинацию
- «Газпром» пригрозил прекратить поставки газа в Молдавию через 2 дня
- ВОЗ признала эталоном российский тест на COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru