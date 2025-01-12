Губернатор: В Энгельсе после атаки БПЛА идет контролируемое выгорание топлива

В Саратовской области на промышленном предприятии в городе Энгельс, где после атаки БПЛА ВСУ начался пожар, происходит процесс «контролируемого выгорания топлива». Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Роман Бусаргин.

По его словам, специалисты круглосуточно принимают все необходимые меры для ликвидации пламени. Бусаргин сообщил, что в настоящий момент количество дыма и площадь пожара сокращаются. Согласно результатам экспертизы воздуха, превышения концентрации вредных веществ в нем не наблюдается, добавил губернатор.

До этого Роман Бусаргин рассказал, что площадь пожара на промобъекте в Энгельсе сократилась на 80%.