Губернатор: В Энгельсе после атаки БПЛА идет контролируемое выгорание топлива

В Саратовской области на промышленном предприятии в городе Энгельс, где после атаки БПЛА ВСУ начался пожар, происходит процесс «контролируемого выгорания топлива». Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Роман Бусаргин.

По его словам, специалисты круглосуточно принимают все необходимые меры для ликвидации пламени. Бусаргин сообщил, что в настоящий момент количество дыма и площадь пожара сокращаются. Согласно результатам экспертизы воздуха, превышения концентрации вредных веществ в нем не наблюдается, добавил губернатор.

До этого Роман Бусаргин рассказал, что площадь пожара на промобъекте в Энгельсе сократилась на 80%.

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8 января ВСУ атаковали Саратовскую область. Обломки одного из дронов упали на территорию промышленной зоны в Энгельсе, где в результате этого начался пожар. Возгорание не могут потушить уже несколько дней. В связи с этим в городе ввели режим ЧС. Во время ликвидации пламени в Энгельсе погибли двое пожарных, еще одного доставили в больницу.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что число пострадавших при атаке БПЛА в Тамбовской области увеличилось до семи человек.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
ТЕГИ:БеспилотникиВСУПожарГубернаторСаратовская Область

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