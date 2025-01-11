Три человека пострадали при обстреле села Новые Юрковичи в Брянской области
11 января 202517:27
В результате украинского обстрела села Новые Юрковичи в Брянской области пострадали три человека, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Пострадавших госпитализировали, им оказывается медицинская помощь. Также было повреждено административное здание.
По словам главы региона, ВСУ нанесли удар из РСЗО.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Энгельсе площадь пожара на одном из промышленных объектов, возникшего в результате атаки украинским беспилотником, сократилась на 80%.
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- Три человека пострадали при обстреле села Новые Юрковичи в Брянской области
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru