Три человека пострадали при обстреле села Новые Юрковичи в Брянской области

В результате украинского обстрела села Новые Юрковичи в Брянской области пострадали три человека, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

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Пострадавших госпитализировали, им оказывается медицинская помощь. Также было повреждено административное здание.

По словам главы региона, ВСУ нанесли удар из РСЗО.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Энгельсе площадь пожара на одном из промышленных объектов, возникшего в результате атаки украинским беспилотником, сократилась на 80%.

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ФОТО: ТАСС
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