Губернатор Старовойт: В Курской области проводят усиление территориального гарнизона

Усиление территориального гарнизона для обеспечения безопасности жителей, а также стабильного функционирования экономики проводят в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт, слова которого приводит ТАСС.

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На совещании он отметил, что усиление гарнизона проводится совместно с Минобороны РФ. По словам Старовойта, оперативная обстановка в области продолжает оставаться стабильно напряженной. Он подчеркнул, что силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаки беспилотников.

Ранее, 25 июня, в районе деревни Гирьи Курской области был сбит летящий в сторону Москвы беспилотный летательный аппарат со взрывчаткой. Отмечалось, что он нес кумулятивный заряд КЗ-6. Так, он способен пробивать железобетонные плиты толщиной до 50 сантиметров, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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