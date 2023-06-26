Губернатор Старовойт: В Курской области проводят усиление территориального гарнизона
Усиление территориального гарнизона для обеспечения безопасности жителей, а также стабильного функционирования экономики проводят в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт, слова которого приводит ТАСС.
На совещании он отметил, что усиление гарнизона проводится совместно с Минобороны РФ. По словам Старовойта, оперативная обстановка в области продолжает оставаться стабильно напряженной. Он подчеркнул, что силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаки беспилотников.
Ранее, 25 июня, в районе деревни Гирьи Курской области был сбит летящий в сторону Москвы беспилотный летательный аппарат со взрывчаткой. Отмечалось, что он нес кумулятивный заряд КЗ-6. Так, он способен пробивать железобетонные плиты толщиной до 50 сантиметров, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru