Губернатор Старовойт: В Курской области проводят усиление территориального гарнизона

На совещании он отметил, что усиление гарнизона проводится совместно с Минобороны РФ. По словам Старовойта, оперативная обстановка в области продолжает оставаться стабильно напряженной. Он подчеркнул, что силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаки беспилотников.

Ранее, 25 июня, в районе деревни Гирьи Курской области был сбит летящий в сторону Москвы беспилотный летательный аппарат со взрывчаткой. Отмечалось, что он нес кумулятивный заряд КЗ-6. Так, он способен пробивать железобетонные плиты толщиной до 50 сантиметров, сообщает «Радиоточка НСН».

