СМИ: ВСУ обстреляли сахарный завод в Курской области
25 июня 202313:10
Украинская армия обстреляла сахарный завод в поселке Теткино Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Предприятие расположено в 1,5 километра от границы с Украиной. По информации издания, в завод попало шесть артиллерийских снарядов.
Пострадавших и разрушений нет.
Губернатор Курской области Роман Старовойт накануне сообщил об обстреле села Плехово Суджанского района. По его словам, без электроснабжения остались три населенных пункта, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru