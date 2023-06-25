СМИ: ВСУ обстреляли сахарный завод в Курской области

Предприятие расположено в 1,5 километра от границы с Украиной. По информации издания, в завод попало шесть артиллерийских снарядов.

Пострадавших и разрушений нет.

Губернатор Курской области Роман Старовойт накануне сообщил об обстреле села Плехово Суджанского района. По его словам, без электроснабжения остались три населенных пункта, передает «Радиоточка НСН».

