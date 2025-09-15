В Белом доме опровергли сообщения об увольнении главы ФБР

Ранее СМИ сообщили о том, что в ФБР якобы сомневаются в компетентности Пателя на фоне хода расследования убийства американского активиста Чарли Кирка. Кроме того, Белый дом создал беспрецедентную должность для бывшего генпрокурора штата Миссури Эндрю Бейли, которого назначили вторым замдиректора ФБР.

На этом фоне источники рассказывали о грядущем увольнении Пателя. В то же время утверждалось, что глава аппарата администрации США Сьюзи Уайлз якобы поддерживает планы замены главы бюро. Однако Уайлз отрицает подобные заявления.

Кроме того, о полной поддержке Пателя в ФБР высказались генпрокурор Пэм Бонди и ее заместитель Тодд Бланш.

