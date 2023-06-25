СМИ: в Курской области сбили летящий в сторону Москвы беспилотник
25 июня 202316:41
В районе деревни Гирьи Курской области сбит летящий в сторону Москвы беспилотный летательный аппарат со взрывчаткой, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации издания, беспилотник нес кумулятивный заряд КЗ-6. Он способен пробивать железобетонные плиты толщиной до 50 сантиметров.
Беспилотник заметили сотрудники Росгвардии. Они посадили дрон в лесу и уничтожили его.
Губернатор Курской области Роман Старовойт назвал обстановку в регионе напряженной после атаки беспилотников на Курск в ночь на 24 июня, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru