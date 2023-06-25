СМИ: в Курской области сбили летящий в сторону Москвы беспилотник

В районе деревни Гирьи Курской области сбит летящий в сторону Москвы беспилотный летательный аппарат со взрывчаткой, сообщает Telegram-канал Mash.

В Шебекино на промпредприятие беспилотник сбросил взрывчатку

По информации издания, беспилотник нес кумулятивный заряд КЗ-6. Он способен пробивать железобетонные плиты толщиной до 50 сантиметров.

Беспилотник заметили сотрудники Росгвардии. Они посадили дрон в лесу и уничтожили его.

Губернатор Курской области Роман Старовойт назвал обстановку в регионе напряженной после атаки беспилотников на Курск в ночь на 24 июня, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:БеспилотникиКурская Область

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