Песков: НАТО де-факто воюет с Россией
15 сентября 202513:10
НАТО де-факто находится в состоянии конфликта с Россией. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«НАТО воюет с Россией. Это очевидно, и это не нуждается ни в каких дополнительных доказательствах», - указал представитель Кремля.
По словам Пескова, Североатлантический альянс де-факто задействован в украинском конфликте. Пресс-секретарь добавил, что блок оказывает и косвенную, и прямую поддержку Киеву.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал, что Россия не нападет на НАТО, пока он остается у власти.
