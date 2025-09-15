Песков: НАТО де-факто воюет с Россией

НАТО де-факто находится в состоянии конфликта с Россией. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Медведев: Введение бесполетной зоны над Украиной будет означать войну НАТО с РФ

«НАТО воюет с Россией. Это очевидно, и это не нуждается ни в каких дополнительных доказательствах», - указал представитель Кремля.

По словам Пескова, Североатлантический альянс де-факто задействован в украинском конфликте. Пресс-секретарь добавил, что блок оказывает и косвенную, и прямую поддержку Киеву.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал, что Россия не нападет на НАТО, пока он остается у власти.

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
