Армия России освободила Ольговское в Запорожской области

Российские военные взяли под свой контроль село Ольговское в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны.

Армия России установила контроль над Новопетровским в Днепропетровской области

«Подразделения группировки войск «Восток»... освободили населенный пункт Ольговское», - отметили в ведомстве.

Силы РФ установили контроль над селом в результате наступательных действий.

Ранее армия России освободила Новониколаевку в Днепропетровской области, напоминает «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости
