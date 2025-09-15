Армия России освободила Ольговское в Запорожской области
15 сентября 202512:24
Российские военные взяли под свой контроль село Ольговское в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны.
«Подразделения группировки войск «Восток»... освободили населенный пункт Ольговское», - отметили в ведомстве.
Силы РФ установили контроль над селом в результате наступательных действий.
Ранее армия России освободила Новониколаевку в Днепропетровской области, напоминает «Свободная пресса».
