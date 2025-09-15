Армия России освободила Ольговское в Запорожской области

Средства ПВО сбили четыре дрона ВСУ в двух российских регионах Правительство России подготовило программу восстановления и развития Курской, Белгородской и Брянской областей Представители 23 государств наблюдают за учениями «Запад-2025» в Белоруссии Генпрокурор Игорь Краснов рекомендован на вакантную должность председателя Верховного суда России Комплекс из трех домов Дэвида Линча выставили на продажу в Лос-Анджелесе