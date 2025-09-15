Памфилова: На сайт ЦИК совершили более 500 тысяч атак

Свыше 500 тысяч атак на сайт Центризбиркома было зарегистрировано со старта выборов в текущем году. Об этом рассказала на брифинге глава ЦИК Элла Памфилова.

В ряде регионов определились победители губернаторских выборов

«Было зафиксировано более 500 тысяч, то есть более полумиллиона атак на наши ресурсы», - отметила она.

Также председатель комиссии указала, что возникали проблемы с обновлением, видеотрансляцией и видеосвязью.

Ранее в России завершился единый день голосования. В регионах страны выбирали губернаторов, депутатов законодательных собраний, муниципальных руководителей и депутатов. В 20 субъектах РФ состоялось голосование за кандидатов в губернаторы, пишет «Свободная пресса».

