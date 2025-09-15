Памфилова: На сайт ЦИК совершили более 500 тысяч атак
Свыше 500 тысяч атак на сайт Центризбиркома было зарегистрировано со старта выборов в текущем году. Об этом рассказала на брифинге глава ЦИК Элла Памфилова.
«Было зафиксировано более 500 тысяч, то есть более полумиллиона атак на наши ресурсы», - отметила она.
Также председатель комиссии указала, что возникали проблемы с обновлением, видеотрансляцией и видеосвязью.
Ранее в России завершился единый день голосования. В регионах страны выбирали губернаторов, депутатов законодательных собраний, муниципальных руководителей и депутатов. В 20 субъектах РФ состоялось голосование за кандидатов в губернаторы, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Памфилова: На сайт ЦИК совершили более 500 тысяч атак
- Посол МИД России назвал условие для встречи Путина с Зеленским
- После аварии на канатной дороге на Эльбрусе задержали двух подозреваемых
- Над Курской и Брянской областями сбили четыре беспилотника ВСУ
- Поместье Дэвида Линча в Лос-Анджелесе выставили на продажу за 15 млн долларов
- Выборы выявили недовольство властями на Камчатке и в Свердловской области
- Украинский дрон атаковал машину членов УИК в Белгородской области
- Медведев: Введение бесполетной зоны над Украиной будет означать войну НАТО с РФ
- ВККС рекомендовала кандидатуру Краснова на пост председателя Верховного суда
- В АТОР рассказали о росте цен на поездки в безвизовый Китай
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru