«Мы не можем отчитываться за состояние и настроение Украины, а оценки Трампа – это всего лишь оценки Трампа. Россия демонстрирует свою готовность вести переговоры, у нас запущен рабочий формат в рамках Стамбула, наши документы были переданы в виде предложений. С украинской стороны пока не было никакой реакции. Поэтому не совсем корректно говорить, что обе стороны не готовы. Россия демонстрирует готовность к переговорам. С американской администрацией мы тоже работаем, они знают о наших предложениях», - рассказал он.

При этом Мирошник пояснил, почему на данном этапе невозможна встреча Путина и Зеленского.

«Встреча лидеров конфликтующих сторон возможна, но только при соблюдении определенных условий. Должны быть подготовлены все соответствующие документы. Это длительная кропотливая работа, требуется несколько этапов, включая рабочие группы. Мы свои предложения передали. Когда страна говорит, что хочет встречаться на уровне лидеров, а повестка еще не согласована, это больше попахивает популизмом. Сейчас мяч находится на стороне Украины. По предложениям России был проведен целый ряд гуманитарных шагов, включая передачу пленных. Речь идет о том, что Россия выполнила свою часть работы. Со стороны Украины мы пока слышим только какие-то радикальные заявления», - заключил собеседник НСН.

Президент России Владимир Путин озвучил предложение провести переговоры с Зеленским в российской столице по итогам визита в Китай, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

