Валуев назвал «преступлением» запрет иностранной музыки на спортивных мероприятиях
Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев заявил НСН, что классическую музыку при желании тоже можно отнести к иностранной и запретить.
Запрещать иностранную музыку на спортивных мероприятиях нельзя, так как искусство интернационально, заявил НСН бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев.
Депутат Госдумы Сергей Колунов заявил о необходимости сократить или полностью запретить зарубежную музыку на спортивных мероприятиях в РФ. Он отметил, что постоянно слышит на внутрироссийских футбольных матчах вставки именно иностранной музыки между розыгрышами мяча, но не считает правильным «пиарить» иностранных артистов, передает РИА Новости. Валуев назвал это предложение «осенним обострением».
«Я прекрасно отношусь к использованию иностранной музыки на спортивных мероприятиях. Бороться с этим не только не нужно, но и преступно, потому что искусство интернационально. Я на соревнованиях слышал произведения классической музыки, которые смело можно отнести к иностранным произведениям. Эти произведения депутат Колунов тоже хочет запретить? У нас осеннее обострение началось, видимо. Я к таким предложениям отношусь именно так. Любую музыку, которая будет в тему, можно включать на соревнованиях», - рассказал он.
Ранее в Госдуме предложили штрафовать за иностранные слова на телевидении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
