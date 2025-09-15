Китай пригрозил США «решительными мерами» из-за пошлин за импорт нефти из РФ

Китай предпримет решительные меры для защиты своих интересов в случае их ущемления. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

СМИ: Призывая НАТО прекратить ввоз нефти из РФ, Трамп пытался отложить санкции

Комментируя предложение США ввести пошлины на китайский импорт российской нефти, он назвал его «односторонним запугиваним и экономическим принуждением», которое «серьёзно подрывают правила международной торговли», пишет RT.

«Пекин будет твёрдо защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития», - пообещал Линь Цзянь.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал страны НАТО ввести пошлины против покупающего российские энергоносители Китая, пообещав, что они «будут полностью отменены» после разрешения украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Анна Раткогло
ТЕГИ:НефтьТорговые ПошлиныСШАКитай

Горячие новости

Все новости

партнеры