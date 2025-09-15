Китай пригрозил США «решительными мерами» из-за пошлин за импорт нефти из РФ
Китай предпримет решительные меры для защиты своих интересов в случае их ущемления. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Комментируя предложение США ввести пошлины на китайский импорт российской нефти, он назвал его «односторонним запугиваним и экономическим принуждением», которое «серьёзно подрывают правила международной торговли», пишет RT.
«Пекин будет твёрдо защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития», - пообещал Линь Цзянь.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал страны НАТО ввести пошлины против покупающего российские энергоносители Китая, пообещав, что они «будут полностью отменены» после разрешения украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Как кинофестивали США помогут российскому фильму «Походу любовь»
- Песков назвал «бесполезной» встречу Путина и Зеленского без подготовки
- Песков: НАТО де-факто воюет с Россией
- Китай пригрозил США «решительными мерами» из-за пошлин за импорт нефти из РФ
- В Белом доме опровергли сообщения об увольнении главы ФБР
- Валуев назвал «преступлением» запрет иностранной музыки на спортивных мероприятиях
- СМИ: Некоторые страны ЕС хотят полностью запретить въезд россиянам
- На свой страх и риск: «Серый» импорт авто с пробегом могут прикрыть
- В Дмитрове воздушный шар приземлился возле школы и жилых домов
- Армия России освободила Ольговское в Запорожской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru