Китай пригрозил США «решительными мерами» из-за пошлин за импорт нефти из РФ

Общая явка в ходе Единого дня голосования составила около 47% Песков: НАТО де-факто находится в состоянии конфликта с Россией Генеральный директор «Росатома» и глава МАГАТЭ обсудили безопасность российских АЭС Причиной взрыва газа в жилом доме в Ангарске стала ненадлежащая эксплуатация газового оборудования В одном из жилых кварталов подмосковного Дмитрова незапланированно приземлился воздушный шар