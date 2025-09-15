В Дмитрове воздушный шар приземлился возле школы и жилых домов
15 сентября 202512:37
Воздушный шар незапланированно приземлился в Дмитрове Московской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
«Инцидент с воздушным шаром произошел накануне возле школы и жилых домов», - отметил собеседник агентства.
В результате никто не пострадал. Причина произошедшего уточняется.
Ранее в штате Санта-Катарина в Бразилии разбился воздушный шар с 22 пассажирами, погибли как минимум восемь человек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Валуев назвал «преступлением» запрет иностранной музыки на спортивных мероприятиях
- СМИ: Некоторые страны ЕС хотят полностью запретить въезд россиянам
- На свой страх и риск: «Серый» импорт авто с пробегом могут прикрыть
- В Дмитрове воздушный шар приземлился возле школы и жилых домов
- Армия России освободила Ольговское в Запорожской области
- Памфилова: На сайт ЦИК совершили более 500 тысяч атак
- Посол МИД России назвал условие для встречи Путина с Зеленским
- После аварии на канатной дороге на Эльбрусе задержали двух подозреваемых
- Над Курской и Брянской областями сбили четыре беспилотника ВСУ
- Поместье Дэвида Линча в Лос-Анджелесе выставили на продажу за 15 млн долларов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru