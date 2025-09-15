В Дмитрове воздушный шар приземлился возле школы и жилых домов

Воздушный шар незапланированно приземлился в Дмитрове Московской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Инцидент с воздушным шаром произошел накануне возле школы и жилых домов», - отметил собеседник агентства.

В результате никто не пострадал. Причина произошедшего уточняется.

Ранее в штате Санта-Катарина в Бразилии разбился воздушный шар с 22 пассажирами, погибли как минимум восемь человек.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:Московская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры