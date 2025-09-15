Некоторые страны Евросоюза предлагают полностью запретить въезд российских туристов на территорию сообщества. Об этом пишет портал Euractiv.

«Некоторые из более воинственно настроенных стран продвигают идею полного запрета на въезд гостей из России», - отмечается в сообщении.

Такая мера потребовала бы квалифицированного большинства голосов в ЕС.

Портал напомнил, что большая часть граничащих с Россией стран блока серьезно ужесточила выдачу виз. При этом ряд государств, в том числе Италия, Испания и Греция, относительно свободно выдают визы гражданам РФ, рассчитывая на них в туристический сезон.

Между тем итальянский журналист Томас Фази назвал безумием агрессивную политику стран Евросоюза по отношению к России, пишет «Свободная пресса».

