«Пробег подержанного автомобиля нереально определить. Здесь все строится на доверии к продавцу. Особенно сложная схема, когда незнакомые и неизвестные компании в интернете рекламируют поставки за три недели любой модели, любого бренда. Это вызывает вопросы, это страх и риск покупателя», - отметил Жигалов.

По словам эксперта, основная часть «серого» импорта идёт за счет сохранения льготного «окна» по утилизационному сбору — с оформлением на конечного покупателя. В настоящее время физлица при ввозе для личных нужд платят сбор по льготной ставке 3400 рублей для автомобиля возрастом до трех лет, и 5200 рублей — для авто старше трех лет. При этом коммерческая ставка для компаний составляет сотни тысяч рублей.

«Импортируются автомобили в основном напрямую на покупателей, которые делают заказ. При этом существенная экономия, и все вытекающие отрицательные последствия для официальной сети розничной. Если говорить о такой схеме, то это уже десятки тысяч автомобилей. Но здесь автомобиль не подпадает под действие закона о защите прав потребителей, у них нет гарантии и так далее. Но, тем не менее, пока эта лазейка остается, доля импорта таким способом будет значительной», - пояснил собеседник НСН.