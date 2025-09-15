На свой страх и риск: «Серый» импорт авто с пробегом могут прикрыть
Основная часть «серого» автоимпорта в РФ идёт за счет льготного «окна» по утилизационному сбору, объяснил Вячеслав Жигалов
Потребитель, покупая автомобиль с пробегом за рубежом через непонятные фирмы в интернете, берет все риски на себя. Об этом заявил НСН в комментарии глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов.
По данным агентства «Автостат», импорт новых легковых автомобилей в августе сократился на 67% по сравнению с тем же периодом прошлого года, и составил 29,3 тысячи штук. В то же время поставки машин c пробегом выросли на 24%, достигнув 45,6 тысячи единиц. Основная часть (71,8%) новых авто в августе импортирована из Китая.
«Пробег подержанного автомобиля нереально определить. Здесь все строится на доверии к продавцу. Особенно сложная схема, когда незнакомые и неизвестные компании в интернете рекламируют поставки за три недели любой модели, любого бренда. Это вызывает вопросы, это страх и риск покупателя», - отметил Жигалов.
По словам эксперта, основная часть «серого» импорта идёт за счет сохранения льготного «окна» по утилизационному сбору — с оформлением на конечного покупателя. В настоящее время физлица при ввозе для личных нужд платят сбор по льготной ставке 3400 рублей для автомобиля возрастом до трех лет, и 5200 рублей — для авто старше трех лет. При этом коммерческая ставка для компаний составляет сотни тысяч рублей.
«Импортируются автомобили в основном напрямую на покупателей, которые делают заказ. При этом существенная экономия, и все вытекающие отрицательные последствия для официальной сети розничной. Если говорить о такой схеме, то это уже десятки тысяч автомобилей. Но здесь автомобиль не подпадает под действие закона о защите прав потребителей, у них нет гарантии и так далее. Но, тем не менее, пока эта лазейка остается, доля импорта таким способом будет значительной», - пояснил собеседник НСН.
По словам эксперта, для тех, кто привержен западным брэндам, есть возможность легального приобретения автомобиля, но это обходится значительно дороже.
«Если мы имеем ввиду традиционные западные бренды, которые ушли, то набор интересов не меняется: Toyota, Volkswagen, BMW, Mercedes. Но в целом, общая тенденция направлена на то, чтобы максимально затруднить импорт этих автомобилей. Крупные дилерские группы ввозят их для перепродажи, платят коммерческий сбор и предоставляют гарантию от себя. Машина стоит в шоуруме, продавец отвечает за ее качество. Это более надежная схема для покупателя, но более дорогая», - отметил Вячеслав Жигалов.
Он также подчеркнул, что, если Минпромторг реализует идею о выравнивании ставки утилизационного сбора для физлиц, доля китайских производителей на рынке опять начнёт расти.
Минпромторг уже подготовил проект постановления правительства об изменении с 1 ноября 2025 года методики расчета утильсбора в отношении производимых и ввозимых в РФ автомобилей. Её дополнят привязкой к мощности двигателя с введением прогрессивной шкалы. Льготная ставка сбора для физлиц продолжит действовать только на автомобили мощностью менее 160 лошадиных сил.
