Член СПЧ Кабанов: Количество фирм для «отмывания» денег выросло за год на 43%

«В регионе вообще очень интересная история. Я всегда удивлялся, что есть руководители, которые ничего не знают, что происходит у них в регионе. Если руководитель сидит на месте, он просто ничего не знает. За его спиной проходят такие нехорошие дела. Это вызывает вопросы. Но у нас везде эта повестка возвращается, во всех регионах. Опять появляются громкие дела. Количество фирм, которые занимаются "отмыванием" денег, увеличилось за год по стране на 43%», - рассказал он.

Кабанов объяснил, что денег из бюджета стало выделяться больше, что подогрело интерес мошенников на местах.

«У нас коррупционные потоки активизировались. Денег стало больше, из бюджета выделяется больше средств. Интерес стал другой, появились прежние модели. Конечно, это связано с глобальными интересами, просто так собственность никому не нужна. По некоторым механизмам мы возвращаемся в конец 1990-х. То, что чиновники стали открыто в этом участвовать, говорит о том, что необходимо опять закручивать гайки в области коррупции. Необходимо усилить контроль», - заключил собеседник НСН.

Для региона это не первый случай громких задержаний. в 2021 году сотрудники МВД при силовой поддержке Росгвардии задержали начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова и более чем 35 его подчиненных за получение взятки в особо крупном размере (более 19 млн рублей). В ходе обысков были обнаружены дорогостоящие объекты недвижимости и автомобили премиум-класса, передает «Радиоточка НСН».

