Член СПЧ Кабанов: Количество фирм для «отмывания» денег выросло за год на 43%
Кирилл Кабанов заявил НСН, что чиновники стали открыто участвовать в махинациях, связанных с отмыванием денег, как в 1990-е годы.
В российских регионах активизировались коррупционные схемы из 1990-х с участием чиновников, заявил глава Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов в беседе с НСН. По его словам, количество фирм, которые занимаются "отмыванием" денег, увеличилось за год на 43%.
ФСБ совместно с МВД раскрыла преступную группу из числа руководителей Минэкономразвития и бизнесменов Ставропольского края, подозреваемых в рейдерских захватах в регионе. Подозреваемые совершили незаконные действия по досрочному прекращению действия лицензии вододобывающей организации в Минеральных Водах на добычу воды из месторождений Ставрополья. Злоумышленники предприняли такие шаги для «рейдерского захвата» производственных мощностей и получения сверхприбыли от деятельности юрлиц.
«В регионе вообще очень интересная история. Я всегда удивлялся, что есть руководители, которые ничего не знают, что происходит у них в регионе. Если руководитель сидит на месте, он просто ничего не знает. За его спиной проходят такие нехорошие дела. Это вызывает вопросы. Но у нас везде эта повестка возвращается, во всех регионах. Опять появляются громкие дела. Количество фирм, которые занимаются "отмыванием" денег, увеличилось за год по стране на 43%», - рассказал он.
Кабанов объяснил, что денег из бюджета стало выделяться больше, что подогрело интерес мошенников на местах.
«У нас коррупционные потоки активизировались. Денег стало больше, из бюджета выделяется больше средств. Интерес стал другой, появились прежние модели. Конечно, это связано с глобальными интересами, просто так собственность никому не нужна. По некоторым механизмам мы возвращаемся в конец 1990-х. То, что чиновники стали открыто в этом участвовать, говорит о том, что необходимо опять закручивать гайки в области коррупции. Необходимо усилить контроль», - заключил собеседник НСН.
Для региона это не первый случай громких задержаний. в 2021 году сотрудники МВД при силовой поддержке Росгвардии задержали начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова и более чем 35 его подчиненных за получение взятки в особо крупном размере (более 19 млн рублей). В ходе обысков были обнаружены дорогостоящие объекты недвижимости и автомобили премиум-класса, передает «Радиоточка НСН».
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