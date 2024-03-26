Задержана группа руководителей Минэкономразвития, занимавшихся рейдерством на Ставрополье

«Выявлена и пресечена противоправная деятельность членов организованной группы... причастных к совершению противоправных деяний экономической и коррупционной направленности», — указали в ведомстве.

Участники преступной группы задержаны. В ФСБ подчеркнули, что подозреваемые совершили незаконные действия по досрочному прекращению действия лицензии вододобывающей организации в Минеральных Водах на добычу воды из месторождений Ставрополья. Злоумышленники предприняли такие шаги для «рейдерского захвата» производственных мощностей и получения сверхприбыли от деятельности юрлиц.

Как сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк, один из задержанных, «находясь в сговоре с предпринимателями, в нарушение закона способствовал досрочному прекращению действия лицензии» предприятия по добыче воды. Кроме того, злоумышленники неоднократно требовали передать им 50% акций организации стоимостью 70 млн рублей и угрожали насилием в отношении замдиректора компании. По словам Волк, задержанные также препятствовали производственной деятельности организации, повредив дорогу, ведущую к ней.

«Задокументированы факты хищения подозреваемыми природного газа в особо крупном размере у одной из нефтегазовых компаний региона», — добавила представитель МВД.

Правоохранители возбудили уголовные дела по статьям о превышении должностных полномочий с применением насилия или соответствующими угрозами, о краже организованной группой в особо крупном размере, о вымогательстве организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере. Фигурантам предъявили обвинения, их заключили под стражу.

