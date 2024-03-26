Бандиты на курорте: Политолог объяснил популярность Ставрополья у преступников

В Ставрополье, равно как и на всем Северном Кавказе, пересекаются интересы региональных элитных групп и этнических группировок, поэтому этот регион так популярен у злоумышленников. Об этом в интервью НСН заявил политолог Евгений Минченко.

Ранее МВД и ФСБ раскрыли преступную группу из числа высших должностных лиц Минэкономразвития и бизнесменов Ставропольского края. Об этом сообщило издание «Ведомости». Обыски проходили, в том числе, и в столичном регионе. Были изъяты оружие, наличные, автомобили премиум-класса, на кадрах с места обысков запечатлены настоящие дворцы. Информация о количестве задержанных не раскрывается. Им вменяют незаконное прекращение действия лицензии на добычу минеральной воды одним из предприятий, а также хищения газа. По словам Минченко, неблагоприятная криминогенная обстановка — проблема всего Северного Кавказа.