Бандиты на курорте: Политолог объяснил популярность Ставрополья у преступников
Высокий уровень преступности — беда всего Северного Кавказа, а не только Ставрополья, действующего губернатора обвинять в этом несправедливо, сказал НСН Евгений Минченко.
В Ставрополье, равно как и на всем Северном Кавказе, пересекаются интересы региональных элитных групп и этнических группировок, поэтому этот регион так популярен у злоумышленников. Об этом в интервью НСН заявил политолог Евгений Минченко.
Ранее МВД и ФСБ раскрыли преступную группу из числа высших должностных лиц Минэкономразвития и бизнесменов Ставропольского края. Об этом сообщило издание «Ведомости». Обыски проходили, в том числе, и в столичном регионе. Были изъяты оружие, наличные, автомобили премиум-класса, на кадрах с места обысков запечатлены настоящие дворцы. Информация о количестве задержанных не раскрывается. Им вменяют незаконное прекращение действия лицензии на добычу минеральной воды одним из предприятий, а также хищения газа. По словам Минченко, неблагоприятная криминогенная обстановка — проблема всего Северного Кавказа.
«Это беда не только Ставрополья, но и всего Северного Кавказа в целом. Здесь пересекаются различные региональные элитные группы и этнические группировки. Курортные регионы всегда были предметом интереса криминальных группировок. Обвинять в этом действующего главу Ставрополья Владимира Владимирова не стоит. Во-первых, криминальный разгул в регионе был и до него. Во-вторых, задача главы региона — прежде всего, обеспечение социально-экономического развития. Для того, чтобы разбираться с криминальными группировками, у нас есть МВД, ФСБ, Следственный комитет России, прокуратура и Росгвардия», — подытожил он.
Напомним, это уже не первый подобный случай в Ставропольском крае. Еще в 2021 году сотрудники МВД при силовой поддержке Росгвардии задержали начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова и более чем 35 его подчиненных за получение взятки в особо крупном размере (более 19 млн рублей). В ходе обысков были обнаружены дорогостоящие объекты недвижимости и автомобили премиум-класса.
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