Пик заболеваемости «омикроном» в России сдвинули на конец февраля

Пик заболеваемости новым штаммом коронавируса «омикрон» в России стоит ожидать к концу следующего месяца, считает член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

«Пик будет, скорее всего, в феврале. Боюсь предвидеть, но думаю, что получится именно так. К концу месяца можно его ожидать», – сказал Нетесов в эфире «Радио 1».

«Вакцинируйтесь»: Вирусолог подтвердил прогноз о пике «омикрона» в феврале

При этом он отметил, что сейчас нельзя давать долгосрочные прогнозы, поскольку ситуация быстро меняется.

Нетесов напомнил, что о новом штамме стало известно два месяца назад, а примерно три недели назад «омикрон» появился в России.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор вирусологии Анатолий Альтштейн говорил, что пик распространения «омикрона» в России придется на начало февраля, а в конце этого месяца заболеваемость пойдет на спад.

Со своей стороны, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал февральский пик «вполне вероятным сценарием».

По его словам, вакцина «Спутник V» на 75% эффективна против «омикрона», и она убережет, если не от заражения, то от тяжелых случаев и смерти.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирус
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