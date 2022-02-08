Эффективность «КовиВака» против «омикрона» составляет около 60%

По словам Ишмухаметова, ее будут испытывать на двух группах детей - от 6 до 11 лет и от 12 до 17 лет. Завершить клинические испытания планируется до лета 2022 года.

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» говорил, что эффективность вакцины «Спутник V» от «омикрона» составляет 75%.

По его словам, «Спутник V» убережет, если не от заражения, то от тяжелых случаев и смерти.

