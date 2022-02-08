Эффективность «КовиВака» против «омикрона» составляет около 60%
Эффективность вакцины «КовиВак» против штамма «омикрон» снижается и составляет 62%, сообщил директор центра им. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов.
Он также рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» об испытаниях детской вакцины.
По словам Ишмухаметова, ее будут испытывать на двух группах детей - от 6 до 11 лет и от 12 до 17 лет. Завершить клинические испытания планируется до лета 2022 года.
Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» говорил, что эффективность вакцины «Спутник V» от «омикрона» составляет 75%.
По его словам, «Спутник V» убережет, если не от заражения, то от тяжелых случаев и смерти.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru