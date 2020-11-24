Экологи призвали отказаться от срубленных елей на городских площадях

Экологическая организация "Зеленый патруль" призвала не рубить ели на новогодние праздники для украшения городских площадей, в том числе для Кремля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя организации Андрея Нагибина.

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По мнению экологов, для праздников ежегодно вырубаются лучшие деревья, которые затем становятся мусором. По словам Нагибина, вместо этого необходимо садить деревья с закрытой корневой системой, которые смогут "радовать жителей" города круглый год.

Как отметил эколог, до нового года осталось достаточно времени, чтобы успеть высадить ели в открытые городские пространства. Кроме того, "Зеленый патруль" выступил против искусственных ёлок, которые выполнены из пластика и провоцируют увеличение "количества мусора на планете".

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Новогодние ПраздникиЭкологияНовый Год
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