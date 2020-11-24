Экологи призвали отказаться от срубленных елей на городских площадях
Экологическая организация "Зеленый патруль" призвала не рубить ели на новогодние праздники для украшения городских площадей, в том числе для Кремля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя организации Андрея Нагибина.
По мнению экологов, для праздников ежегодно вырубаются лучшие деревья, которые затем становятся мусором. По словам Нагибина, вместо этого необходимо садить деревья с закрытой корневой системой, которые смогут "радовать жителей" города круглый год.
Как отметил эколог, до нового года осталось достаточно времени, чтобы успеть высадить ели в открытые городские пространства. Кроме того, "Зеленый патруль" выступил против искусственных ёлок, которые выполнены из пластика и провоцируют увеличение "количества мусора на планете".
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