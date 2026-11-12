Путин заявил, что хотел бы вечного мира на Украине

Президент РФ Владимир Путин на встрече с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил, что хотел бы вечного мира на Украине.

Путин предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки по опыту Алешек

Как пишет RT, также он указал, что для России существует только одна линия разграничения с Украиной — это линия государственной границы.

Кроме того, глава российского государства отметил, что Москва знает о поднятом украинской стороной вопросе «серых зон», но их сохранение приведет к неустойчивости любых договоренностей

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Россия не видит возможности никаких обменов территорий c Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
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