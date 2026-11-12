Путин заявил, что хотел бы вечного мира на Украине
Президент РФ Владимир Путин на встрече с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил, что хотел бы вечного мира на Украине.
Как пишет RT, также он указал, что для России существует только одна линия разграничения с Украиной — это линия государственной границы.
Кроме того, глава российского государства отметил, что Москва знает о поднятом украинской стороной вопросе «серых зон», но их сохранение приведет к неустойчивости любых договоренностей
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Россия не видит возможности никаких обменов территорий c Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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