Путин заявил, что хотел бы вечного мира на Украине

Как пишет RT, также он указал, что для России существует только одна линия разграничения с Украиной — это линия государственной границы.

Кроме того, глава российского государства отметил, что Москва знает о поднятом украинской стороной вопросе «серых зон», но их сохранение приведет к неустойчивости любых договоренностей

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Россия не видит возможности никаких обменов территорий c Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

