СМИ: канадский спецназ переброшен на Украину

Власти Канада перебросили на Украину спецназ для сдерживания «российской агрессии» в стране, сообщает Global News со ссылкой на свои источники.

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По словам собеседников телеканала, присутствие спецназа на Украине является частью попытки союзников по Североатлантического альянса сдержать Москву в стране и определить способы оказания помощи украинскому правительству.

Также военные должны помочь разработать планы эвакуации канадских дипломатов в случае полномасштабного вторжения.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикации в зарубежных СМИ о его заявлении по поводу возможности размещения Россией наступательных вооружений на Украине. Пресс-секретарь президента РФ посоветовал ознакомиться с заданным ему вопросом и контекстом.

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