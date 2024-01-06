Готовь СИМы зимой: Эксперты обсудили ужесточение правил для владельцев электросамокатов

В России предлагают новые способы фиксации нарушений правил дорожного движения, которые допускают владельцы средств индивидуальной мобильности.

Применение Face ID в дорожных камерах или номерные знаки на средствах индивидуальной мобильности (СИМах) позволят идентифицировать нарушителей правил дорожного движения (ПДД), считает представитель компании-разработчика комплексов Сергей Кусов.

«Безопаснее авто»: Рекорды по ДТП с электросамокатами назвали хайпом

Власти планируют ужесточить контроль за передвижением электросамокатов и других средств мобильности. «Дорожная карта» содержит новые штрафы за нарушение правил дорожного движения, пишет газета «Коммерсант».

Планируется ввести обязательную регистрацию СИМ в цифровом реестре и создать систему идентификации пользователей. Водителей электросамокатов обяжут останавливаться по требованию сотрудников ГИБДД и проходить проверку на состояние опьянения.

Притормозить самокаты: Во Франции запрещают их аренду, в России создают «медленные зоны»

Отсутствие культуры вождения у пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) приводит к росту ДТП, заявила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в пресс-центре НСН.

«Те люди, которые передвигаются по тротуарам, передвигаются абсолютно законно. К сожалению, в отношении СИМ регулятор пошел немного иным образом, чем в отношении велосипедов. Когда мы на них ругаемся, мы должны понимать, что по-другому они действовать не могут, потому что так закреплено в правилах. При этом каждый человек, который передвигается на любом СИМе, должен понимать, что он в гостях и приоритет у пешехода. Не надо звонить в звоночек, подрезать, обгонять, мы здесь в гостях. Культура вождения у нас пока только формируется. Отсутствие культуры значительно влияет на количество ДТП», - сказала Эрдман.
Взрывы самокатов и происшествия на льду: Какие риски подстерегают россиян зимой

Электросамокаты необходимо приравнять к автомобилям и мотоциклам, заявил НСН депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

«Как только наступает тепло, люди садятся на самокаты: на свои, на арендованные, и начинают сбивать друг друга и людей. Это неправильно. На сегодняшний день никаких законопроектов по этому поводу нет, есть обсуждения. Электросамокаты – это такое же транспортное средство, как и все остальные: машины, мотоциклы, скутеры. К нему надо относиться, как к источнику повышенной опасности и регулировать законодательством. Тот, кто садится на самокат, должен подчиняться правилам дорожного движения. У человека должны быть водительские права», - сказал Гусев.

Ранее начальник отдела организации надзорных и профилактических работ в области пожарной безопасности Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Москве Алексей Михан в пресс-центре НСН рекомендовал россиянам тщательно следить за состоянием аккумуляторной батареи электрических самокатов, чтобы не допустить пожара. Эксперт посоветовал хранить СИМ в хорошо проветриваемых помещениях, вдали от отопительных приборов.



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:КамерыПДДНарушения ПДДэлектросамокат

Горячие новости

Все новости

партнеры