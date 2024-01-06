Нарушителей ПДД на электросамокатах планируют выявлять с помощью Face ID
Применение Face ID в дорожных камерах или номерные знаки на средствах индивидуальной мобильности (СИМах) позволят идентифицировать нарушителей правил дорожного движения (ПДД), считает представитель компании-разработчика комплексов Сергей Кусов.
Он назвал именно эти два пути для того, чтобы выявлять нарушителей на электросамокатах, моноколесах и других СИМ, передает ТАСС. Для распознавания лиц водителей потребуется их актуальная база.
«Первое - расширить функционал дорожных камер, оснастив их возможностью распознавания лиц Face ID, так как скорость такого транспортного средства относительно невелика и лицо человека, управляющего им, доступно для идентификации. Но для этого нужна актуальная база лиц водителей СИМ. И есть другая возможность контроля - закрепить на каждом СИМ читаемый номерной знак», – заявил Кусов.
Он предложил располагать номер СИМ на руле электросамоката или его стойке горизонтально или вертикально, а также – на затылочной части шлема пользователя моноколеса или электросамоката. Это также сделает обязательным ношение средства защиты владельцами и повысит их защиту.
Ранее на рассмотрение Госдумы были внесены несколько законопроектов, предусматривающих обязательную регистрацию СИМ, а также уточняющих ответственность для водителей такой техники за нарушения ПДД, передает «Радиоточка НСН».
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