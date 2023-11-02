«Безопаснее авто»: Рекорды по ДТП с электросамокатами назвали хайпом

В январе-сентябре этого года впервые за последние несколько лет показатели аварийности на российских дорогах пошли вверх. Число происшествий с СИМ скакнуло аж на 216%, пишут «Известия». Ксения Эрдман назвала панику из-за таких больших цифр хайпом.

«Эти цифры - относительные. Нужно учитывать и двукратный рост флота СИМ, и рост числа частных самокатов, которых сейчас по всей России около 500 тысяч, и количество поездок на этих самокатах, которое увеличилось минимум в два раза, может, и в 2,5-3 раза по сравнению с прошлым сезоном. Не нужно также забывать, что 1 марта были приняты поправки в ПДД, которые зафиксировали СИМ как транспортные средства, ГИБДД стало фиксировать аварии не как «пешеход-пешеход», а «пешеход-СИМ», из-за чего они и стали попадать в эту статистику. Если же сравнить статистику ДТП на 100 тысяч автомобилей и на 100 тысяч самокатов. Если говорить об автомобилях, то там будет цифра 1,9, если же про самокаты – 0,24. Подобный хайп связан с тем, что самокат - новое транспортное средство, к которому люди еще не привыкли, но на самом деле самокат – один из самых безопасных видов транспорта», - сказала собеседница НСН.

Ранее Эрдман в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что если электросамокат наехал на пешехода или врезался в машину, необходимо запомнить его цвет, а также время, когда произошло ДТП, и место.

