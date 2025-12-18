Синоптик Шувалов рассказал, в каком году в Москве уже не будет холодных зим
Зиму 2050-2060 года, возможно, москвичи уже будут встречать при положительной температуре, заявил НСН Александр Шувалов.
В Москве зима в этом году пока на четыре градуса выше нормы, потепление будет усиливаться, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.
«В Москве зима в этом году пока на четыре градуса выше нормы. Такое наблюдается и в других регионах. Это процесс, о котором мы говорим достаточно давно – уменьшение продолжительности зимнего периода. Зиму 2050-2060 года, возможно, мы уже будем встречать при положительной температуре, этот процесс продолжается. Быстрые изменения температуры – это как раз основные признаки глобального потепления», - рассказал он.
Ожидается, что новогодняя ночь в Москве будет похожа на кадры из фильма «Ирония судьбы», где герои слегка мерзли перед подъездом, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.
При этом в последнее время в Москву и Подмосковье новогодний снег и морозец приходил редко. Обычным явлением 31 декабря и 1 января стали оттепели, слякоть и дожди. По данным синоптиков, самые высокие температуры в новогоднюю ночь были зафиксированы в Москве в 1925 и 1973 годах. Тогда воздух в городе прогрелся до плюс 5,1 и плюс 4,2 градуса соответственно. А вот самой морозной оказалась новогодняя ночь 1905 года, когда температура опустилась до минус 33,6 градуса.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Туроператоры объяснили, почему россияне не хотят отдыхать в Малайзии
- Песков заявил о подготовке контактов с США
- Синоптик Шувалов рассказал, в каком году в Москве уже не будет холодных зим
- Самозанятым таксистам разрешили не соблюдать требования по локализации авто
- От плюса в тридцать градусов мороза: Какие регионы ждет нестабильная зима
- Тренер вратарей сборной Кафанов раскрыл, как Сафонов побил рекорд с «ПСЖ»
- Синоптик рассказал, какой регион встретит самый теплый Новый год
- Барщевский решил покинуть должность представителя правительства в КС
- «Должны доучить»: В Госдуме возьмут на контроль перевод студентов МГПУ
- Почему в России решили запретить рекламу на дорожных знаках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru