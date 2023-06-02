С кого спросим: В Роскачестве указали на ответственных за ЧП на детских площадках

К ответу можно привлечь администрацию, управляющую компанию или производителей сломавшихся каруселей, сказала в эфире НСН Елена Саратцева.

Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева в интервью НСН объяснила родителям, что делать, если их ребенок получил травму на детской площадке.

Общественная организация «Совет матерей» ранее предложила создать законодательную базу по детским площадкам, прописать нормы безопасности и определить отвечающее за них государственное ведомство.

В Оренбурге избрали меру пресечения главам обслуживающих рухнувший аттракцион компаний
«Если ребенок получил травму на детской площадке, его родители или законные представители могут обратиться в Следственный комитет или прокуратуру для проведения проверки. Если будет выявлен факт нарушения государственных стандартов, к ответственности могут привлечь администрацию или управляющую компанию за преступное бездействие и непринятие мер для предотвращения несчастного случая. Если будет установлено, что ребенок получил телесные повреждения в результате неисправного технического состояния оборудования, то к ответственности могут привлечь производителя оборудования», - сказала Саратцева.

По ее словам, сегодня за детские площадки отвечают владельцы территории, на которой они расположены.

«Следить за безопасностью детской площадки и своевременно приводить ее в порядок должен владелец объекта - то есть тот, на чьей земле располагается площадка. Как правило, это либо администрация муниципального образования, либо управляющая организация, если площадка обустроена на придомовой территории», - отметила замглавы Роскачества.

Саратцева также сообщила, что, согласно ГОСТу, владельцы детских площадок обязаны проводить их основной осмотр раз в год, «функциональный» - раз в один-три месяца, а также ежедневный визуальный осмотр в случае их активного использования.

«Смоленская плесень и астраханский смрад»: «Кривая линия НСН» разгребает оттаявшие проблемы россиян

В начале мая в оренбургском парке аттракционов рухнула карусель «Вихрь», в результате чего пострадали около 20 человек, в том числе 12 детей.

«Кривая линия НСН» ранее рассказывала про детскую площадку в Астрахани, которую постоянно заливает канализация, а также про подмосковных малышей, вынужденных играть напротив мусорного полигона.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:РоскачествоБезопасностьДети

Горячие новости

Все новости

партнеры