С кого спросим: В Роскачестве указали на ответственных за ЧП на детских площадках
К ответу можно привлечь администрацию, управляющую компанию или производителей сломавшихся каруселей, сказала в эфире НСН Елена Саратцева.
Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева в интервью НСН объяснила родителям, что делать, если их ребенок получил травму на детской площадке.
Общественная организация «Совет матерей» ранее предложила создать законодательную базу по детским площадкам, прописать нормы безопасности и определить отвечающее за них государственное ведомство.
«Если ребенок получил травму на детской площадке, его родители или законные представители могут обратиться в Следственный комитет или прокуратуру для проведения проверки. Если будет выявлен факт нарушения государственных стандартов, к ответственности могут привлечь администрацию или управляющую компанию за преступное бездействие и непринятие мер для предотвращения несчастного случая. Если будет установлено, что ребенок получил телесные повреждения в результате неисправного технического состояния оборудования, то к ответственности могут привлечь производителя оборудования», - сказала Саратцева.
По ее словам, сегодня за детские площадки отвечают владельцы территории, на которой они расположены.
«Следить за безопасностью детской площадки и своевременно приводить ее в порядок должен владелец объекта - то есть тот, на чьей земле располагается площадка. Как правило, это либо администрация муниципального образования, либо управляющая организация, если площадка обустроена на придомовой территории», - отметила замглавы Роскачества.
Саратцева также сообщила, что, согласно ГОСТу, владельцы детских площадок обязаны проводить их основной осмотр раз в год, «функциональный» - раз в один-три месяца, а также ежедневный визуальный осмотр в случае их активного использования.
В начале мая в оренбургском парке аттракционов рухнула карусель «Вихрь», в результате чего пострадали около 20 человек, в том числе 12 детей.
«Кривая линия НСН» ранее рассказывала про детскую площадку в Астрахани, которую постоянно заливает канализация, а также про подмосковных малышей, вынужденных играть напротив мусорного полигона.
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