Покупающие алкоголь граждане смогут подтвердить возраст с помощью Max
Подтверждать возраст граждане смогут при помощи мессенджера Max. Как сообщает RT, соответствующий закон в окончательном чтении приняли депутаты Госдумы.
В частности, проходить проверку возраста с помощью приложения можно будет при покупке товаров с возрастными ограничениями, например, алкоголя и табака.
Также с помощью Max можно будет подтверждать возраст участника лотереи или лица, желающего принять участие в лотерее, а также при посещении зрелищных мероприятий.
«Закон вступит в силу со дня его официального опубликования», - говорится в сообщении.
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что благодаря быстрому развитию российской платформы Max процесс импортозамещения WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) фактически завершён, сообщает «Свободная пресса».
