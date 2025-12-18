Покупающие алкоголь граждане смогут подтвердить возраст с помощью Max

В частности, проходить проверку возраста с помощью приложения можно будет при покупке товаров с возрастными ограничениями, например, алкоголя и табака.

Также с помощью Max можно будет подтверждать возраст участника лотереи или лица, желающего принять участие в лотерее, а также при посещении зрелищных мероприятий.

«Закон вступит в силу со дня его официального опубликования», - говорится в сообщении.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что благодаря быстрому развитию российской платформы Max процесс импортозамещения WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) фактически завершён, сообщает «Свободная пресса».