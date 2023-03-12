В Свердловской области по факту смерти девочки из-за падения футбольных ворот заведено дело

Следователи инициировали уголовные дела после несчастного случая на детской площадке в селе Титоренко Энгельсского района Свердловской области, сообщает региональное управление СК РФ.

На Камчатке ребенок госпитализирован после нападения собаки

На 10-летняя девочку скончалась после падения на нее футбольных ворот. Перед этим ребенок впал в кому. По данным следствия, девочка пострадала на детской площадке на улице Школьной. Дети, находящиеся вместе с ней, сообщили о произошедшем взрослым, которые обратились к медикам. Ребенок с трампами головы был госпитализирован в медицинское учреждение, где скончался.

Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры.

Ранее подросток пострадал в Белгородской области при попытке разобрать боеприпас.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Свердловская ОбластьУголовное ДелоДети
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры