В Свердловской области по факту смерти девочки из-за падения футбольных ворот заведено дело
Следователи инициировали уголовные дела после несчастного случая на детской площадке в селе Титоренко Энгельсского района Свердловской области, сообщает региональное управление СК РФ.
На 10-летняя девочку скончалась после падения на нее футбольных ворот. Перед этим ребенок впал в кому. По данным следствия, девочка пострадала на детской площадке на улице Школьной. Дети, находящиеся вместе с ней, сообщили о произошедшем взрослым, которые обратились к медикам. Ребенок с трампами головы был госпитализирован в медицинское учреждение, где скончался.
Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры.
Ранее подросток пострадал в Белгородской области при попытке разобрать боеприпас.
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