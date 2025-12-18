Самозанятым таксистам разрешили не соблюдать требования по локализации авто
Самозанятым таксистам разрешили не соблюдать требования по локализации автомобилей. Как пишет RT, соответствующий закон был принят депутатами Госдумы в окончательном чтении.
Согласно документу, квота для таких машин составит 25 % от общего числа транспорта «зарегистрированного в реестре легковых такси в субъекте РФ на начало года».
При этом законопроект устанавливает, что такой автомобиль должен находится в собственности более шести месяцев и использоваться владельцем без привлечения третьих лиц.
«Принятое решение... должно позволить обеспечить плавный переход к требованиям локализации в течение семи лет», — указал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее депутаты Госдумы Сергей Лисовский и Дмитрий Гусев заявили «Радиоточке НСН», что локализовывать рынок такси необходимо поэтапно.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Туроператоры объяснили, почему россияне не хотят отдыхать в Малайзии
- Песков заявил о подготовке контактов с США
- Синоптик Шувалов рассказал, в каком году в Москве уже не будет холодных зим
- Самозанятым таксистам разрешили не соблюдать требования по локализации авто
- От плюса в тридцать градусов мороза: Какие регионы ждет нестабильная зима
- Тренер вратарей сборной Кафанов раскрыл, как Сафонов побил рекорд с «ПСЖ»
- Синоптик рассказал, какой регион встретит самый теплый Новый год
- Барщевский решил покинуть должность представителя правительства в КС
- «Должны доучить»: В Госдуме возьмут на контроль перевод студентов МГПУ
- Почему в России решили запретить рекламу на дорожных знаках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru