Самозанятым таксистам разрешили не соблюдать требования по локализации авто

Согласно документу, квота для таких машин составит 25 % от общего числа транспорта «зарегистрированного в реестре легковых такси в субъекте РФ на начало года».

При этом законопроект устанавливает, что такой автомобиль должен находится в собственности более шести месяцев и использоваться владельцем без привлечения третьих лиц.

«Принятое решение... должно позволить обеспечить плавный переход к требованиям локализации в течение семи лет», — указал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее депутаты Госдумы Сергей Лисовский и Дмитрий Гусев заявили «Радиоточке НСН», что локализовывать рынок такси необходимо поэтапно.

