Песков заявил о подготовке контактов с США

Он указал, что цель готовящейся встречи - получение информацию об итогах консультаций американской, украинской и европейской сторон.

«Чтобы получить информацию об итогах работы, которая была проделана американцами с европейцами и с украинцами», - сказал представитель Кремля.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф примет в Майами спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева на выходных, сообщает «Свободная пресса».