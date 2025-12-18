Песков заявил о подготовке контактов с США
Москве занимается подготовкой определённых контактов с Вашингтоном. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он указал, что цель готовящейся встречи - получение информацию об итогах консультаций американской, украинской и европейской сторон.
«Чтобы получить информацию об итогах работы, которая была проделана американцами с европейцами и с украинцами», - сказал представитель Кремля.
Ранее в западных СМИ появилась информация, что спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф примет в Майами спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева на выходных, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Туроператоры объяснили, почему россияне не хотят отдыхать в Малайзии
- Покупающие алкоголь граждане смогут подтвердить возраст с помощью Max
- Песков заявил о подготовке контактов с США
- Синоптик Шувалов рассказал, в каком году в Москве уже не будет холодных зим
- Самозанятым таксистам разрешили не соблюдать требования по локализации авто
- От плюса в тридцать градусов мороза: Какие регионы ждет нестабильная зима
- Тренер вратарей сборной Кафанов раскрыл, как Сафонов побил рекорд с «ПСЖ»
- Синоптик рассказал, какой регион встретит самый теплый Новый год
- Барщевский решил покинуть должность представителя правительства в КС
- «Должны доучить»: В Госдуме возьмут на контроль перевод студентов МГПУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru