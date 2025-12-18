Песков заявил о подготовке контактов с США

Москве занимается подготовкой определённых контактов с Вашингтоном. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков рассказал, что нужно России для нового раунда переговоров

Он указал, что цель готовящейся встречи - получение информацию об итогах консультаций американской, украинской и европейской сторон.

«Чтобы получить информацию об итогах работы, которая была проделана американцами с европейцами и с украинцами», - сказал представитель Кремля.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф примет в Майами спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева на выходных, сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ПереговорыСШАРоссияДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры