В Госдуме объяснили закрытие части Шамсутдинова
Первый зампред комитета Госдумы по обороне в эфире НСН назвал закрытие части в Забайкалье вынужденным для Министерства обороны РФ шагом.
До конца текущего года в Забайкальском крае расформируют воинскую часть, в которой солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь военнослужащих. Трагедия произошла в конце октября.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН назвал такое решение вынужденным для Министерства из-за общественного резонанса.
«Если в армии у солдата происходит срыв, командиры всегда получают за это, но их фамилии нигде не указываются. А здесь не только вся страна узнала о случившемся, но и весь мир теперь знает, где и какая часть у нас была, и что там произошло. Для Министерства обороны это тоже резонанс, и учреждение не могло игнорировать ажиотаж вокруг трагедии. Поэтому был принят серьезный шаг – реорганизация воинской части. Но вообще, я считаю, что Министерство обороны РФ должно быть более закрытым органом. Нельзя публично обсуждать безопасность и обороноспособность нашего государства», – говорит зампред госкомитета.
Ранее Шерин в интервью НСН рассказал о визите в воинскую часть в Забайкалье. Тогда он не увидел оснований для признания учреждения небезопасным.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Путин продлил срок полномочий ректора МГУ Садовничего
- Онищенко уличил правительство в сговоре с торговцами сигаретами у школ
- Лукашенко рассказал о жестком антибелорусском давлении на Путина
- Медведев озаботился перспективой «беспощадного» бунта в России
- Депутат: Поводов для резкого повышения тарифов ОСАГО нет