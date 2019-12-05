В Госдуме объяснили закрытие части Шамсутдинова

«Если в армии у солдата происходит срыв, командиры всегда получают за это, но их фамилии нигде не указываются. А здесь не только вся страна узнала о случившемся, но и весь мир теперь знает, где и какая часть у нас была, и что там произошло. Для Министерства обороны это тоже резонанс, и учреждение не могло игнорировать ажиотаж вокруг трагедии. Поэтому был принят серьезный шаг – реорганизация воинской части. Но вообще, я считаю, что Министерство обороны РФ должно быть более закрытым органом. Нельзя публично обсуждать безопасность и обороноспособность нашего государства», – говорит зампред госкомитета.

Ранее Шерин в интервью НСН рассказал о визите в воинскую часть в Забайкалье. Тогда он не увидел оснований для признания учреждения небезопасным.

