Депутат рассказал о визите в часть, где произошла бойня

Заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин побывал в воинской части в Забайкалье, где 25 октября солдат Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.

Как рассказал в интервью НСН Александр Шерин, задача проверить часть исходила от лидера либерал-демократов Владимира Жириновского. В Забайкалье Шерин отправился вместе с депутатом Кулиевой, которая избиралась по одномандатному округу.

- Мы осмотрели место трагедии, я пообщался с личным составом, офицерами. Все переживают из-за произошедшей трагедии, на лицах – траур, но нет ни деморализованных, ни подавленных. Солдаты продолжают нести службу, вымытые, чисто одетые….

- А что касается самой части, ее материально-технического обеспечения?

- Воинская часть засекреченная, поэтому некоторые детали ее местоположения оставим за скобками. Но то, что я увидел, могу сказать, что в приличном состоянии, всё там годно для несения службы. И это говорит вам человек, который сам является кадровым военным. Я не вижу оснований признавать эту часть такой вот… страшной. Везде видеокамеры висят, телевизоры есть, стиральные машинки. Всё не первой свежести, но всё чистое. Вряд ли это успели сделать за 2 дня. Во вторник мы получили указание ехать в часть, а в четверг уже были там.

- Если всё же в части нормальная атмосфера и обстановка, что заставило солдата взяться за оружие?

- Мне кажется, что когда ты приезжаешь в юном возрасте из города крупного служить в части, расположенной в лесу, когда ты в замкнутом пространстве, когда вокруг столько лиц исключительно мужского пола… Плюс, наверное, есть требования офицеров, которые могут восприниматься как дедовщина. Но люди должны понимать, что вкладывается в это понятие.