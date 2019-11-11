Депутат рассказал о визите в часть, где произошла бойня
Заместителя председателя комитета Госдумы по обороне в интервью НСН рассказал, о том, что он увидел в этой воинской части, и что, по его мнению, заставило Рамиля Шамсутдинова взяться за оружие.
Заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин побывал в воинской части в Забайкалье, где 25 октября солдат Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Как рассказал в интервью НСН Александр Шерин, задача проверить часть исходила от лидера либерал-демократов Владимира Жириновского. В Забайкалье Шерин отправился вместе с депутатом Кулиевой, которая избиралась по одномандатному округу.
- Мы осмотрели место трагедии, я пообщался с личным составом, офицерами. Все переживают из-за произошедшей трагедии, на лицах – траур, но нет ни деморализованных, ни подавленных. Солдаты продолжают нести службу, вымытые, чисто одетые….
- А что касается самой части, ее материально-технического обеспечения?
- Воинская часть засекреченная, поэтому некоторые детали ее местоположения оставим за скобками. Но то, что я увидел, могу сказать, что в приличном состоянии, всё там годно для несения службы. И это говорит вам человек, который сам является кадровым военным. Я не вижу оснований признавать эту часть такой вот… страшной. Везде видеокамеры висят, телевизоры есть, стиральные машинки. Всё не первой свежести, но всё чистое. Вряд ли это успели сделать за 2 дня. Во вторник мы получили указание ехать в часть, а в четверг уже были там.
- Если всё же в части нормальная атмосфера и обстановка, что заставило солдата взяться за оружие?
- Мне кажется, что когда ты приезжаешь в юном возрасте из города крупного служить в части, расположенной в лесу, когда ты в замкнутом пространстве, когда вокруг столько лиц исключительно мужского пола… Плюс, наверное, есть требования офицеров, которые могут восприниматься как дедовщина. Но люди должны понимать, что вкладывается в это понятие.
«Молодой человек, Вы не могли бы подать боеприпас для пушки, потому что нам нужно повредить боевые силы противника. Только не повредите свои боевые кутикулы! Только не повредите свой маникюр»
В армии все строго, есть нормативы, и если их не выполняют, то нужно тренироваться. Чтобы у нас был мир и спокойствие в стране, в армии должен быть порядок. И когда некоторые попадают в строгие армейские условия, у них может произойти некое смещение психики.
- Но не настолько же сильное, чтобы отправить стольких человек на тот свет?
- Я согласен, и не понимаю, какая должна быть дедовщина. Сегодня в армии служат год, а не два, как раньше, когда после первого года появлялись деды. И армия наша сейчас не многонациональная, как было раньше. Шамсутдинова призвали 4 июля, с ним приехали двое одногодков, один из которых к тому же его земляк. Это к вопросу дедовщины и землячества. Когда я служил, у меня холодная вода была раз в неделю, мы костюмы спортивные себе сами покупали. Сейчас солдаты всем обеспечены: щетку зубную и пасту, белье. Раньше солдат стирать белье заставляли, а сейчас есть стиральная машинка.
- Говорят, что телефон у Шамсутдинова отобрали, позвонить он родным не мог?
- Кнопочный телефон есть у каждого солдата. А если у него не было, то с тумбочки дневального можно позвонить на линию доверия Минобороны или главному прокурору военной прокуратуры гарнизона и сообщить о происшествиях или насилии. Известны все номера телефонов. Можно попросить у товарища телефон, отправить сообщение.
- И что же всё-таки произошло с Шамсутдиновым?
- Не знаю… Может быть, с детства какая-нибудь травма.
Напомним, 25 октября Рамиль Шамсутдинов при смене караула расстрелял своих сослуживцев. В итоге восемь человек погибли. По одной из версий, он совершил преступление из-за того, что в воинской части над ним издевались офицеры, а в части процветала дедовщина.
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