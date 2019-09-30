Российская армия начала получать новые танки Т-90М
30 сентября 201910:09
В российскую армию начали поступать модернизированные танки Т-90М. Об этом газете «Красная звезда» сообщил главнокомандующий сухопутными войсками Олег Салюков.
Помимо этого, для военных закупают более простые и дешевые танки Т-72Б3М, а также модернизированные боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3, и БТР-82А, сообщает телеканал «360».
В свою очередь «Известия» отмечают, что всего в 2019 году в армию поставят 400 единиц новой и модернизированной боевой техники.
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ФОТО: РИА Новости
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