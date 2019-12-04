Часть Шамсутдинова ликвидируют после устроенной им бойни

4 декабря 201914:27

Воинская часть в Забайкальском крае будет расформирована после того, как в конце октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов застрелил здесь восемь военнослужащих. Как сообщает РБК, часть будет ликвидирована до конца текущего года.

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Источник издания сообщил, что на месте части будет дислоцирована другая воинская часть Восточного военного округа.

Рамиль Шамстутдинов застрелил шестерых сослуживцев и двоих военнослужащих 25 октября во время смены караула. Позже СМИ сообщили, что у солдата сдали нервы из-за издевательств, а также якобы из-за угроз погибших подвергнуть его сексуальному насилию после караула.

При этом в Минобороны версию неуставных отношений опровергают. По версии ведомства, Шамсутдинов открыл огонь из-за личных проблем.

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ФОТО: mig41 / Telegram
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