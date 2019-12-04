Часть Шамсутдинова ликвидируют после устроенной им бойни
Воинская часть в Забайкальском крае будет расформирована после того, как в конце октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов застрелил здесь восемь военнослужащих. Как сообщает РБК, часть будет ликвидирована до конца текущего года.
Источник издания сообщил, что на месте части будет дислоцирована другая воинская часть Восточного военного округа.
Рамиль Шамстутдинов застрелил шестерых сослуживцев и двоих военнослужащих 25 октября во время смены караула. Позже СМИ сообщили, что у солдата сдали нервы из-за издевательств, а также якобы из-за угроз погибших подвергнуть его сексуальному насилию после караула.
При этом в Минобороны версию неуставных отношений опровергают. По версии ведомства, Шамсутдинов открыл огонь из-за личных проблем.
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