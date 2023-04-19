«Горы мусора и трубы Петра»: «Кривая линия НСН» разгребает обещания чиновников
В Подмосковье в марте вернулся «мусорный ужас», прекратившийся после обращения НСН к губернатору, при этом мы получили рекордный ответ от чиновников по загрязнению реки Березовки.
Социальный проект «Национальной службы новостей» «Кривая линия» продолжает инспектировать чиновников, дававших громкие обещания.
После наших выпусков губернаторы, мэры и министры всегда демонстрируют бурную активность, однако, порой через несколько месяцев пытаются спустить все «на тормозах».
Однако с НСН такой номер не пройдет, ведь главное для нас – конкретный результат.
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В начале ноября мы рассказывали о проблемах жителей подмосковной деревни Павловское, рядом с которой находится мусорный полигон. Отходы оттуда не вывозились, в жутком смраде задыхались дети и взрослые.
После обращения НСН к губернатору Андрею Воробьеву и в Росприроднадзор ситуация изменилась, люди смогли в прямом смысле свободно вздохнуть. Однако с марта мусор опять перестали вывозить и кошмар вернулся.
«По факту там огромные горы мусора, они еще больше стали. Запах пошел и куча чаек кружит, как будто мы на море живем, то есть там полный ужас. После того, как к вам обратились, они начали вывозить. Вывозили-вывозили активно, а буквально с марта начали опять накладывать и вывоз остановился. Это еще солнышко не припекает, сейчас оно начнет припекать сильнее, и, я думаю, будет вообще угар. У меня ребенок с марта в садик две недели ходил, мы все время болеем, кашель у всех. Если ветер в нашу сторону, пахнет то ли тухлятиной, то ли канализацией, непонятно чем, просто смрад стоит», - рассказал НСН один из местных жителей.
Мы направили повторные запросы губернатору и в ведомство Светланы Радионовой.
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Не менее живописная история развернулась в окрестностях подмосковных деревень Афанасовка и Ивановка. Их жизнь отравляла агрофирма с поэтичным названием «Голубая норка», сбрасывавшая отходы в местную реку.
В Минприроды, отвечая на запрос НСН, перевели стрелки на Росприроднадзор и прокуратуру, а вот из администрации Наро-Фоминского округа прислали объемный 14-страничный труд. Из него следует, что агрофирма согласовала в конце марта проекты подключения к канализации и прокладки новых инженерных сетей. Кроме того, был измерен уровень вредных веществ в реке Березовке. Однако, на сегодняшний день строительство еще не началось.
«Запахи бесспорно стали меньше, но все равно сливают. Не знаю, может они порциями сливают, может, из-за того, что талая вода. Если мерить летом, ПДК больше, если зимой - меньше, потому что просто размывает. Если они поставят очистные нормальные или переподключат, то это навсегда», - объяснил ситуацию один из жителей деревни, предложив НСН подождать, что будет в начале июня.
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А это уже история «с душком» из Астрахани, где бесхозная канализация долгие годы затапливает детскую площадку и подвалы трех жилых домов. После выпуска НСН нечистоты откачали, однако мы все еще ждем официальный ответ от губернатора, поскольку проблема окончательно не решена.
«После вашего выпуска приехал водоканал и просто откачал вот это вот все, но проблема не решена: периодически оно в нашем дворе наполняется. Мы также бесхозные, также никому не принадлежим и нам не приходили документы, что мы "чьи-то". Нас должны подключить к городской канализации, тогда проблема будет решена. Но это дорого, никто за это браться не хочет: денег нет, но вы держитесь. В Астрахани вообще с этим большие проблемы. У нас есть районы в центре города, где канализация еще та, которую построил Петр I, деревянные трубы», - рассказала НСН местная жительница Александра Овчарова.
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